Tentato omicidio di San Colombano, verso la richiesta di perizia psichiatrica per il 25enne Andrea Bandini

Genova. Il pubblico ministero Federica Paiola ha interrogato nel carcere di Marassi a Genova il 25enne Andrea Bandini che ha massacrato a colpi di roncola i genitori dell’ex fidanzata nella loro casa a Celesia di San Colombano Certenoli, in provincia di Genova, il 9 giugno scorso. La notizia è riportata dall’Ansa.

Il ragazzo era già stato in cura da uno psichiatra e ora il giudice va verso la richiesta di una perizia psichiatrica.

Il giovane, di origini russe e adottato da una famiglia del genovesato, resterà in carcere per i gravi reati che gli hanno valso l’accusa di duplice tentato omicidio con l’aggravante dei futili motivi quindi l’uccisione del cane della coppia e da ultimo anche lo stalking che Bandini avrebbe rivolto contro l’ex fidanzata minacciandola per avere interrotto la loro relazione durata cinque anni.

I coniugi feriti – Angelo Imporzani e Karin Dupres – sono sempre ricoverati in rianimazione all’ospedale San Martino di Genova con prognosi riservata dopo un lungo intervento, che ha visto in entrambi i casi impegnati vari reparti del nosocomio.