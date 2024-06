Tennis, secondo fine settimana a Genova per il Master nazionale Tpra

Genova. Dopo il grande successo del primo week end dedicato alla Coppa dei Doppi categoria misto, il Master nazionale TPRA di tennis ritorna da venerdì a domenica con i doppi nelle categorie maschile e femminile. Si giocherà sui campi del Circolo Nuova Valletta Parco dello Sport ma anche su quelli del Park Tennis Genova alla luce dell’elevato numero di gare.

Saranno 49 le squadre partecipanti con una rappresentanza ancora più ampia delle regioni italiane. Il “Giro d’Italia” del Tpra porterà a Genova, nell’anno di Capitale Europea dello Sport, ben 16 regioni arrivando così a un totale di 500 atleti in gara a contendersi il titolo nazionale. I primi titoli, nella categoria “misto” sono andati in Toscana. Nella Fase Oro ha trionfato lo Junior Tennis Carrara che in finale ha avuto la meglio del CT Palermo- Nella Fase Argento il CT Grosseto ha superato i friulani del Campa Team.

Genova si prepara per un secondo “weekend di fuoco” con le categorie maschile e femminile. Appuntamento a Valletta Cambiaso venerdì sera (ore 19) per la cerimonia inaugurale. Non mancheranno i due “player’s party” con l’ormai famoso Dj Fabri Borg: venerdì presso il Circolo Nuova Valletta Parco dello Sport e sabato presso i Bagni Roma in Corso Italia.

“Genova è pronta ad abbracciare tutti i protagonisti del secondo week end de ‘La Coppa dei Doppi’ nell’ambito di un Master Nazionale TPRA caratterizzato da una straordinaria vitalità e da una passione senza confini – afferma Alessandra Bianchi, Assessore allo Sport ed al Turismo del Comune di Genova – Abbiamo assistito a grandissime sfide nei doppi misti e sono sicura che anche le sfide femminili e maschili saranno altrettanto emozionanti. La nostra città, Capitale Europea dello Sport 2024, è anche pronta a mostrare loro tutte le sue peculiarità, bellezze ed eccellenze”

La “Coppa dei Doppi”, alla sua prima edizione, ha visto la partecipazione di oltre 1500 squadre nelle varie categorie. Un format quello delle gare di solo doppio che è piaciuto molto agli appassionati di tennis e che continua a crescere.

“Il Tpra ha una grande importanza nel movimento nazionale”, sottolinea Raimondo Ricci Bitti, consigliere federale con delega al Tpra. “Da un po’ di anni la Federazione ha messo al centro della propria iniziativa anche il tennis amatoriale, un movimento enorme che trova nelle finali di Genova il suo atto conclusivo. Straordinaria è la partecipazione dei giocatori non agonisti che trovano in queste occasioni il modo di misurarsi al pari dei grandi campioni”.

Genova si è vestita a festa per accogliere i giocatori in questo anno speciale. La Capitale Europea dello Sport “coccolerà” i giocatori con servizi paragonabili a tornei Atp. Presso il Circolo di Valletta Cambiaso saranno assicurati servizi di fisioterapia, incordatura e assistenza ai giocatori a quali sarà anche offerto un servizio turistico che permetterà loro di scoprire le bellezze della città nei momenti di pausa dalle partite. Per l’occasione ci sarà una fermata straordinaria presso il Circolo Nuova Valletta Parco dello Sport del bus scoperto Genova Sightseeing. Nella giornata di sabato saranno proposte ai giocatori due visite gratuite guidate messe a disposizione dal Comune di Genova.

“Abbiamo messo tutte le nostre forze in campo – sottolinea Andrea Fossati, presidente della Fitp Liguria – per portare grandi eventi a Genova nell’anno in cui è Capitale Europea dello Sport. Un ringraziamento va al Comune di Genova, all’assessore allo Sport Alessandra Bianchi e alla Direzione Sport per il supporto e la grande sinergia. Dopo i “Coppa Davis Days” è arrivato il nostro circuito promozionale del tennis, ovvero il TPRA, che ci ha fatto vivere un primo week end di straordinaria festa e ora è pronto a replicare con tre giornate ancor più partecipate. È la parte goliardica del tennis, ci saranno tanti eventi collaterali di festa e di promozione della nostra città. Siamo molto contenti perché questa terza edizione del Master sarà davvero un evento da ricordare grazie al grande lavoro di tutti”.