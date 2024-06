Teatro Nazionale di Genova, su il sipario sulla nuova stagione: apertura insieme al Carlo Felice

Genova. Da Shakespeare a David Bowie, da Edipo alla stand-up comedy, da Pirandello a Neil Simon – solo per citarne alcuni – sono settanta spettacoli di cui 18 produzioni, della stagione del Teatro Nazionale di Genova, diretto da Davide Livermore, che si preannuncia più che mai ricca di idee e proposte per accendere emozioni, riflessioni e divertimento.

Una stagione con un un ampio sguardo sul mondo, con collaborazioni con le principali realtà teatrali, grande spazio alle voci femminili, un importante investimento sulle giovani compagnie, ma sopratutto all’insegna della ‘follia’, che è la parola chiave scelta per quest’anno.

“È una follia continuare a essere qui a fare arte − spiega Livermore − che è quella cosa che fanno solo i pazzi meravigliosi, continuando a credere che attraverso l’arte si può creare un mondo migliore”.

Una stagione forte di oltre 8 mila abbonati e 120 mila biglietti staccati, 404 alzate di sipario, e che aprirà con una cosa che non è mai stata fatta in Europa, e forse nel mondo. “Apriremo insieme al Carlo Felice, la stessa sera nello stesso teatro – continua Livermore – con lo stesso titolo ‘Giro di vite’ di Henry James che nella prima parta andrà in scena in prosa e nella seconda vedrà l’opera di Benjamin Britten”. Appuntamento il 12 ottobre.

Tutti i titoli della stagione sono già online sul sito ufficiale del Teatro.