Teatro, musica e poesia nel giardino segreto di via Cairoli, al via la nuova rassegna estiva

Genova. I venerdì teatrali del Giardino Segreto di via Cairoli arricchiscono il palinsesto degli eventi culturali genovesi con un programma che integra teatro, musica, poesia e stand-up comedy in un’unica rassegna.

Per il terzo anno consecutivo, la rassegna teatrale “Teatro in Giardino” torna a illuminare lo spazio culturale dell’Associazione Giardino Segreto, situato al terzo piano di Palazzo Monticelli in via Cairoli a Genova. Questa rassegna nasce dalla sinergia tra lo studio di architettura Open Spazio, la comunità del benessere Arte sui Tetti e l’associazione teatrale Narramondo, che ne cura la direzione artistica.

Quest’anno, la rassegna celebra il tema Echi dal Mondo, che si propone di portare sul palco voci e storie differenti, offrendo uno sguardo profondo e riflessivo sulla società contemporanea.

Si tratta di un viaggio in sei serate (giugno, luglio e settembre) con apertura del Giardino alle 20:45 ed inizio spettacoli alle 21:15. Il programma integra teatro, musica, poesia e stand-up comedy in un’unica rassegna ed esplora temi sociali, storici ed attuali. Ogni evento, ambientato nel suggestivo giardino all’interno di un palazzo seicentesco in pieno centro storico, è arricchito da una degustazione di amari, offrendo ai visitatori un’occasione di networking e un’esperienza ancora più indimenticabile.

Le porte del giardino si sono già aperte il 7 giugno con la stand-up comedy “S-COACH” di Massimo Olcese – che ha esplorato con ironia il fenomeno dei coach nella società contemporanea – ed il 14 giugno con “Una Mosca su Amleto” di Edoardo Ribatto, che ha offerto una rilettura critica e originale del celebre personaggio shakespeariano.

Il programma, di altissima qualità artistica, prosegue venerdì 28 giugno con “Memorie di una Ciciona” di Simonetta Guarino, una stand-up che affronta con umorismo e profondità il tema degli stereotipi al femminile. Venerdì 12 luglio Nicola Pannelli racconta una storia di immigrazione, tratta da “Uomini sotto il sole” del grande autore palestinese Kanafani. “Ingannati” è uno spettacolo di narrazione pura, che ci parla di un viaggio, con le speranze e la tragedia di un popolo; lo stesso che affrontano oggi coloro che provano a raggiungere l’occidente in cerca di riscatto. “La Creazione degli Spiriti” di Deniz Ozdogan e Aleph Viola (venerdì 19 luglio) combina musica, canto e poesia in un’esperienza spirituale e culturale che spazia tra i mistici sufi e gli icaros dei nativi americani, tra i canti di Istanbul, il teatro delle ombre e le preghiere dei marinai. Infine, “La Frequenza delle Onde” di Ruben Esposito (venerdì 13 settembre) chiude il programma con un concerto che invita all’introspezione e alla connessione collettiva.

La direzione artistica della rassegna è a cura di Narramondo Teatro, per cui “ogni performance è studiata per fondere natura ed arte in un contesto che valorizza il dialogo tra diverse culture e linguaggi espressivi”.

Antonella Nasso, presidente dell’Associazione Giardino Segreto, sottolinea che “per valorizzare la collaborazione e la rete con le attività commerciali della zona, è stata stipulata una convenzione con il Bar Barpagianni: coloro che si prenoteranno ai vari spettacoli riceveranno una parola segreta, che consentirà loro di gustare un aperitivo a 6 euro”.