Tavolo del verde del Comune di Genova, stamani riunione sulla “pianificazione sostenibile”

Genova. Si è riunito questa mattina il Tavolo del Piano del Verde cui hanno partecipato l’assessore all’Urbanistica e Sviluppo Economico Mario Mascia, i tecnici delle Direzioni del Comune di Genova, i rappresentanti di Aster e delle categorie professionali. All’ordine del giorno l’illustrazione delle cartografie di mappatura del verde urbano esistente e previsionale e delle bozze di linee guida del nuovo Piano del Verde comunale con le best practices “per una pianificazione urbanistica generale che tenga conto delle esigenze dell’ambiente”.

“Questa mattina – dichiara l’assessore Mascia – sono state illustrate e condivise le mappature del verde urbano esistente e di previsione e le prime linee guida abbozzate per la sua futura gestione. Abbiamo gettato le basi per una pianificazione sostenibile, con indicazioni sulla gestione di un patrimonio che è necessario censire, monitorare, manutenere e pianificare e con la previsione di interventi di sviluppo e valorizzazione del verde urbano e periurbano”.

“L’anno scorso è stato fatto un grande lavoro con Aster, su indicazione del sindaco Marco Bucci, incentrato sulle nuove strategie per il cosiddetto “sequestro dell’anidride carbonica” nelle aree di proprietà comunale, e oggi siamo in grado di rivolgere prioritariamente gli innesti di nuove alberature proprio nelle zone in cui la copertura arborea può contribuire all’eliminazione o mitigazione delle isole di calore e dell’inquinamento dell’aria”, ha aggiunto Mascia.

“Allo stesso tempo, abbiamo previsto di censire e provare a suggerire per una futura condivisione coi territori specifiche destinazioni dei nostri giardini pubblici, in modo tale da differenziarle e adeguarle alle concrete esigenze delle comunità di riferimento, in primis quelle che orbitano intorno agli asili e alle scuole. L’intento è di mettere a sistema con la pianificazione del verde quelle azioni di “urbanistica tattica” che sono già allo studio per la zona di Sampierdarena, in collaborazione con il Municipio Centro Ovest e con il Politecnico di Torino, per la realizzazione di percorsi “pedibus” o “pedonalizzazioni” negli ambiti più congestionati dal traffico veicolare, dove proprio grazie al verde è possibile traguardare la permeabilizzazione del terreno alle acque meteoriche, l’ombreggiatura e la qualità dell’aria che si respira. Noi continueremo a riunirci con regolarità e a lavorare con la massima apertura verso chi vorrà dare il suo contributo gratuito e fattivo – conclude l’assessore Mascia – con l’obiettivo di aggiornare il Piano urbanistico in base alle nuove sfide che ci coinvolgono dal punto di vista ecologico e ambientale e adeguare l’urbanistica generale alla rivoluzione green in atto”.