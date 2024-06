Tari, firmato protocollo per il contributo alle famiglie in difficoltà economica a Genova

Genova. Sottoscritto il protocollo per rinnovare anche per l’anno 2024 il contributo relativo alla Tari per le famiglie in difficoltà economica.

Lo annunciano i sindacati. Cgil Genova, Cisl Genova e Uil Liguria, che hanno inoltre chiesto di non aumentare ulteriormente la tassazione sui rifiuti per le famiglie, in quanto i genovesi pagano già oggi una Tari fra le più alte del paese.

“In un momento complicato come l’attuale dal punto di vista economico e sociale, occorre fare tutto il possibile per non appesantire ulteriormente il prelievo fiscale”, spiegano Igor Magni (Cgil), Marco Granara (Cisl) e Francesca Cantini (Uil).

“Il contributo anche per il 2024 − specificano − sarà pari a 150 euro per i nuclei familiari, in cui alla data di presentazione dell’istanza siano presenti da 1 a 4 figli a carico co-residenti al di sotto dei 26 anni con Isee fino a 20.000 euro e appartamento immobile fino a 100 mq; pari a 100 euro per quelli composti da un pensionato solo di età superiore a 70 anni (nucleo di 1 componente) o con un solo familiare con residente a carico (nucleo di 2 componenti), con Isee fino a 20 mila euro e appartamento immobile fino a 100 mq e con la possibilità di ampliare la platea dei pensionati nella fascia dei contributi. Le segreterie, in attesa di vedere accolte anche le richieste di non aumentare la tassazione sui rifiuti, si sono dette soddisfatte del risultato ottenuto, che prosegue sul percorso intrapreso di tutela delle famiglie in difficoltà e che insieme ad altri costituisce un importante tassello per sostenere il reddito dei genovesi, sempre più eroso da inflazione, caro energia e aumento dei costi primari”.