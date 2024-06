Tari, nel 2025 l’acconto si pagherà due mesi prima: è polemica

Genova. All’indomani della notizia che il Comune di Genova riuscirà a mantenere sostanzialmente invariato il prezzo della Tari, si apre un nuovo fronte di polemica.

Durante la commissione consiliare di questa mattina la giunta Bucci ha annunciato la proposta di modifica del regolamento per cui sarà anticipato di due mesi (al 30 marzo) il pagamento dell’acconto della Tari per il 2025, che costituisce una quota del 75% della tassa sui rifiuti. Il saldo Tari, ovvero il 25% del totale, resterà, come previsto dalla legge, a dicembre.

Il vicesindaco e assessore al Bilancio Pietro Piciocchi ha spiegato che si è trattato di una decisione “tecnica” dovuta anche a una sollecitazione del ministero delle Finanze. “Dobbiamo ottimizzare la riscossione delle entrate anticipandola perché altrimenti rischiamo di dover chiedere prestiti alle banche e gli interessi ricadrebbero sulle tasche dei cittadini”.

Critico il Pd in consiglio comunale: “La modifica illustrata oggi va, di fatto, a peggiorare la situazione di cittadini e cittadine – si legge in una nota – in una città fanalino di coda nel nord Italia per reddito medio individuale e in cui il numero di persone sotto la soglia di povertà è sempre più alto, sarà infatti chiesto di anticipare di due mesi il pagamento della tassa sui rifiuti, addossando così costi imprevisti su famiglie e individui che spesso già faticano a far quadrare i conti”.

I consiglieri del Partito Democratico rincarano la dose: “Inoltre, il presunto risultato millantato dall’amministrazione di non aumentare la Tari è, in realtà, una bugia. Queste rate anticipate andranno infatti a coprire un numero di servizi ridotto rispetto a quelli che il Comune di Genova finanziava tramite la ricezione di questa tassa in passato. Il risultato sarà perciò una tassa anticipata che coprirà meno servizi”.

Ciò che sarà coperto con altre finanze sarà lo sfalcio e la gestione dei servizi igienici, già in passato affidati ad aziende diverse da Amiu.

Secondo Piciocchi “non è vero che non teniamo conto delle difficoltà delle famiglie a pagare – replica – a parte che in molti preferiscono non avere il pagamento dell’acconto nello stesso periodo dell’Imu, ma chi sarà in difficoltà potrà come sempre chiedere rateazioni, siamo uno dei Comuni che offre il più alto numero di soluzioni”.

Secondo Alberto Pandolfo, consigliere Pd, il problema “non è tanto nell’immediato, ma qual è il sacrificio che farà l’azienda? Perché le previsioni del piano economico finanziario erano tutt’altre, il domani?”. Il vicesindaco commenta: “Se il Pd pensa di riportarci a una gestione del bilancio foriera di debiti per i cittadini genovesi se lo scordi, rivendico con orgoglio ogni misura che va nel consolidamento di una gestione virtuosa del bilancio”.