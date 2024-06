Suq Festival, ultimo weekend al Porto Antico (e non solo): il programma della chiusura

Genova. Il Suq Festival arriva al secondo e ultimo weekend della 26esima edizione, dopo una settimana di teatro, musica, danza, incontri e festa nel bazar del mondo frequentato da migliaia e migliaia di persone, nel Porto Antico di Genova.

Un via vai continuo che, tra le botteghe artigiane e le tredici cucine, ha trasformato Piazza delle Feste in un microcosmo brulicante e colorato che ha affrontato i temi da sempre al centro del Festival: multiculturalità, inclusione, ecologia, con un’attenzione particolare alla pace.

Il programma del 21, 22 e 23 giugno 2024 è ricco di appuntamenti. “Kebab”, una performance interattiva per gruppi di 6 spettatori alla Casa dei Riders di via Maddalena che permette di immedesimarsi nella vita dei fattorini che consegnano merci a domicilio. L’incontro con Norma Bargetzi-Horisberger delle Anziane per il clima, vincitrici di una causa contro la Svizzera. Pietro Veronese presenta il suo libro “La famiglia. Una storia ruandese” (Edizioni e/o). Per il teatro, la Compagnia del Suq debutta in prima nazionale con “Le Voci del Suq”, ispirato all’omonimo libro edito da Altreconomia. Pietro Tarallo racconta il suo “Viaggio nei costumi sessuali”, edito da Erga. Chef Kumalé si mette ai fornelli per preparare piatti afro-disiaci. Una particolare emozione sarà provocata dal concerto di Gian Piero Alloisio “Storie di donna” in ricordo della sorella Roberta Alloisio, cantante e amica del Suq scomparsa troppo presto.

Venerdì 21 giugno il SUQ Festival si svolge anche al di fuori del Porto Antico. Alle ore 12, 13.30, 18 e 19.30 nella Casa dei Riders di via Maddalena, sei spettatori alla volta partecipano a “Kebab”, una performance interattiva che propone una conoscenza diretta del mondo dei riders. Ne è autore e protagonista Leonardo Tomasi nei panni di un fattorino che telefona agli spettatori per ricevere le consegne e sapere quale sarà la sua prossima meta, come accade nella realtà. Chi riceve la chiamata si trova a decifrare una lavagna piena di ordinazioni, appunti, enigmi a cui dare un ordine per fare arrivare il kebab nell’appartamento di chi lo ha richiesto, superando il rumore del traffico in sottofondo, il soliloquio delirante del rider, il complotto del panino immerso in una complessità che porta a chiedersi cosa mai ci sarà davvero in questo kebab. Produzione Batisfera Teatro, realizzata in collaborazione con Casa dei Riders, Progetto Start˃tappe all’interno del Piano integrato per il Centro Storico “I Caruggi” del Comune di Genova. Si ringraziano Boni Sport di piazza Truogoli di Santa Brigida e Ristorante da Rachid in via Gramsci 171.

Alle 18, ecco l’atteso incontro con Norma Bargetzi-Horisberger dell’Associazione Anziane per il clima, intervistata da Giovanni Giaccone di Good Morning Genova, con gli interventi di Giovanni Battista Raggi, presidente AMIU e di Fridays for Future. Lo scorso aprile le Anziane per il clima hanno vinto la causa contro la Svizzera per inadempienze verso gli obblighi richiesti per fronteggiare la crisi climatica, presso la Corte Europea dei Diritti dell’Uomo. Una sentenza storica che è diventata un modello per molti altri gruppi attivisti di tutto il mondo.

Alle 21.30, musica ed emozioni nel ricordo di Roberta Alloisio. “Storie di donna” è il concerto che Gian Piero Alloisio le dedica, un tributo all’indimenticabile voce della sorella, raffinata cantante e colonna portante del SUQ Festival fin dalla sua fondazione. Con lui sul palco ci saranno Carlotta Lantero (canto), Maddalena Lantero (canto), Adolfo Margiotta, Lorenzo Marmorato (piano), Gianni Martini (chitarra), con gli interventi di Flora Cordone, Carla Peirolero, Andrea Podestà. Video immagini di Roberta Alloisio, Alberto, Aldo, Armanda e Vittorio De Scalzi, Don Andrea Gallo.

Da ricordare, alle 17, l’incontro “Vita indipendente è” con Raffaella Bonati, educatrice Fondazione Cepim, e la conduzione di Alberto Lasso, per parlare di cohousing. E alle 19 lo showcooking di Chef Kumalé “No tabuleiro da Bahiana”, viaggio nella cucina afro-brasiliana di Doña Flor, con la partecipazione dell’Associazione Luanda.

Sabato 22 giugno tante voci dal mondo risuoneranno sotto il tendone di Piazza delle Feste. Alle 18 Pietro Veronese presenta il suo libro “La famiglia. Una storia ruandese” (Edizioni e/o), insieme con Honorine Mujyambère, presidente dell’Associazione Ibuka Italia. L’incontro è condotto da Emilia Marasco. A trent’anni dal genocidio in Ruanda contro i Tutsi, che ha causato un milione di morti, il libro assume il punto di vista dei sopravvissuti, in buona parte giovani rimasti senza alcun parente, che hanno reagito formando famiglie d’elezione prive di legami di sangue. Un racconto corale unico ottenuto ascoltando uno a uno chi ha vissuto un’esperienza così dura e drammatica.

Alle 21.30 in Piazza delle Feste, in replica domenica 23 giugno alla stessa ora, è in programma la prima nazionale dello spettacolo “Le Voci del Suq”, ispirato all’omonimo libro edito da Altreconomia, nuova produzione di Suq Genova Festival e Teatro con la regia di Enrico Campanati e Carla Peirolero. Con la partecipazione dell’avvocata Alessandra Ballerini, lo interpretano Enrico Campanati, Alberto Lasso, Bintou Ouattara, Carla Peirolero, Anahita Tcheraghali (danza), Laura Parodi (canto), Marika Pellegrini (percussioni), Alessandra Ravizza (canto) e Angela Zapolla (violino). Uno spettacolo, ma anche una festa che partirà con la cerimonia del caffè preparata dall’Associazione di Solidarietà Italo-Etiope-Eritrea. Come nel libro si parte dalle parole scelte da tanti protagonisti del Suq per comporre il mosaico colorito e avvincente che da sempre lo caratterizza, tra suoni, emozioni, profumi e sorprese.

Domenica 23 giugno il Suq si chiude con una dose di piccante in più nella sua miscela di spezie. Alle 18 lo scrittore e viaggiatore Pietro Tarallo presenta il suo libro “Viaggio nei costumi sessuali” (Erga Edizioni), intervistato da Valentina Mancinelli, curatrice di BookPride Genova, con l’intervento di Claudio Tosi, responsabile Cultura Storia Memoria di Arcigay Nazionale. Il volume, accompagnato da video e sitografia, è un viaggio in 85 paesi tra diritti e divieti, trasgressioni e curiosità, che affronta anche i diritti delle donne e della comunità LGBTQIA+. Appuntamento realizzato in collaborazione con Arcigay Genova – Approdo Lilia Mulas A.P.S, e con BookPride.

Alle 19 il viaggio sul filo dell’anticonformismo prosegue con lo showcooking di Chef Kumalé, alias Vittorio Castellani, con la cucina afro-disiaca “Tra Food Porn e ricette immorali”. Con degustazioni. Alle 20, estrazione a sorte fra chi ha sottoscritto la Suq Card. I premi sono offerti da Giglio Bagnara, Locanda i Tre Merli Camogli, Hammam Bagno Turco, Corochinato, Neos. Alle 21, ultimo appuntamento del 26° SUQ Festival con lo spettacolo “Le Voci del Suq”.

Il Suq apre alle 16 con Il Suq delle Bambine dei Bambini: “Voglio fare l’astronauta” (il 21), laboratorio a cura di Giulia Arena, Chiara Storace e Alessandro Castellano, in collaborazione con Università degli Studi di Genova; “Differenziata? Ma quante ne sai?” (il 22), ecolaboratorio a cura di Comunicazione AMIU Genova. Il 23 alle 16 si tiene “Dove vivono le api?” a cura di Alberto Barolo, in collaborazione con Associazione Le Serre di San Nicola di Genova ODV. Inoltre, Danze ruandesi (il 22, alle 17) a cura dell’Associazione Amici della Tanzania e il concerto “Extra Small” dei Viva Ukulele Ensemble (il 23, alle 17) a cura di Defence for Children Italia.

BIGLIETTI SOSPESI: dal 2014 il SUQ Festival invita il pubblico a comperare il biglietto per uno spettacolo e lasciarlo per i cittadini in difficoltà. Sono acquistabili presso la biglietteria del Festival.

Patrocinato da UNESCO Commissione Nazionale Italiana e dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, il 25° Suq Festival vede come principali Partner istituzionali il Ministero della Cultura, la Regione Liguria e il Comune di Genova. Maggior sostenitore è la Fondazione Compagnia di San Paolo. Importanti partner sono Porto Antico di Genova Spa e Camera di Commercio di Genova. Tra gli sponsor e gli eco partner Coop Liguria, Banca Etica, Emac, Cgil Spi Liguria, Amiu, Iren. Tra le collaborazioni Università di Genova, Teatro Nazionale di Genova, Fondazione Luzzati – Teatro della Tosse, Ateatro.it, Patto Centro Storico di Genova. Il Suq ringrazia Franca Speranza e Andrea Cosulich. Media Partner Rai Radio 3 Rai Cultura oltre a Patrocinio Rai Liguria. Socialmedia partner TrovaFestival, Fattiditeatro.

Tutte le iniziative sono a ingresso gratuito esclusi gli spettacoli teatrali, a prezzi accessibili, invariati da 10 anni: €10 – €7 (ridotto).

Info su https://www.suqgenova.it/suq-festival/suq-festival-2024/