Nuovi supermercati a Genova, la Lista Sansa: “Rimettere al centro gli interessi dei cittadini”

Genova. “Di fronte all’insostenibile politica delle continue aperture di nuovi ipermercati, di qualsiasi marchio, abbiamo depositato la richiesta di convocare una commissione in Regione per regolamentare il tema rimettendo al centro gli interessi dei cittadini e del commercio locale, non gli interessi dei privati che rappresentano la grande distribuzione organizzata”. Così i consiglieri regionali della Lista Sansa Ferruccio Sansa e Selena Candia.

“In queste settimane l’attenzione si sta concentrando su Sestri Ponente, dove in un quartiere densamente abitato e con un vivo tessuto commerciale, sorgeranno due nuovi ipermercati, uno a marchio Esselunga e l’altro a marchio Coop – spiegano Selena Candia e Ferruccio Sansa -. Parliamo di superfici enormi, soprattutto per Esselunga, che con i suoi 3.370 mq diventerà l’ipermercato del marchio lombardo più grande di tutta la Liguria. E ricordiamo che in questa superficie rientrano anche 1.011 mq non destinati alla vendita di alimenti, ma di altra merce”.

“Il caso di Sestri è solo l’ultimo di una lunga serie che abbiamo denunciato, soprattutto a Genova, dall’inizio di questa legislatura nel 2020 – aggiungono Candia e Sansa -. Se è vero che sulla materia i Comuni hanno un ruolo importante, dobbiamo sottolineare come le delibere autorizzative vengano sempre prodotte dalla Regione, per questo sarà importante affrontare il tema in una Commissione regionale”.

“L’inchiesta giudiziaria che vede coinvolti Giovanni Toti ed ex amministratori del gruppo Esselunga sottolinea le ombre nel rapporto tra politica di centrodestra e grande distribuzione che la finanzia, o finanzia eventi degli enti locali – sottolinea Ferruccio Sansa -. Non è un caso che in questi anni la Liguria abbia il record nazionale di apertura di nuovi ipermercati. Molto spesso realizzati da sponsor della politica e del centrodestra. Colpisce perché la destra si è sempre detta paladina del piccolo e medio commercio che invece viene messo in ginocchio dalla grande distribuzione. Dall’inizio del nostro mandato noi chiediamo una moratoria all’apertura di nuovi super ed ipermercati. Se muoiono i negozi si desertificano le strade e muoiono i quartieri”.

“A livello più generale – conclude Selena Candia – le autorizzazioni per gli ipermercati vanno inserite in un quadro più ampio della gestione degli spazi nella nostra regione. Non è più tollerabile che in Liguria mentre non si trovano gli spazi per i servizi utili ai cittadini, come la costruzione di nuovi asili nido, vengono sempre individuate aree buone per costruire nuove superfici di vendita”.