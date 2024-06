Stoppani, via libera al decreto sulla bonifica: sarà nominato un commissario

Genova. Il Consiglio dei Ministri oggi ha dato il via libera alla norma per la bonifica del SIN di Cogoleto (Genova), ex area industriale di oltre 200mila mq per la lavorazione del cromo. Prevista la nomina di un commissario straordinario per le attività di risanamento ambientale.

Secondo quanto stabilito, mediante un accordo di programma con Regione Liguria ed enti locali, sarà individuata la destinazione d’uso delle aree, gli interventi di bonifica e il piano di riconversione.

“Tuteliamo l’ambiente e restituiamo un’ampia porzione di territorio che, opportunamente valorizzata, rappresenterà un sito strategico al servizio della comunità e per lo sviluppo dell’economia locale” ha commentato il viceministro all’Ambiente e Sicurezza Energetica, Vannia Gava.

Il passaggio sulla nomina del commissario sarà necessaria per completare le attività di progettazione e realizzazione degli interventi di caratterizzazione, messa in sicurezza e bonifica dell’area – ha commentato in una nota il deputato e vice ministro al Mit Edoardo Rixi – L’approvazione del decreto rappresenta un’occasione per la Liguria, anche con la possibilità di estendere i commissari”.

“Da molti mesi sollecito, attraverso interrogazioni parlamentari, interventi per la conclusione della messa in sicurezza e soprattutto per la bonifica del sito di Cogoleto Stoppani. Con l’Articolo 7 del DL infrastrutture, sembra che siano stati finalmente stanziati i fondi per procedere nella realizzazione di questi interventi prioritari. La nomina di un commissario straordinario l’allocazione di risorse specifiche per gli anni 2024, 2025 e 2026 rappresentano un primo passo positivo. Tuttavia, è necessario un attento monitoraggio, per questo resto cauto nell’attesa di vedere i risultati concreti di questa misura. Sarà fondamentale collaborare con gli enti locali per garantire che le risorse siano utilizzate in modo efficace e adeguato. Mi aspetto che la Regione Liguria partecipi attivamente, condividendo la responsabilità nella gestione e bonifica di questo sito che da troppo tempo attende soluzioni definitive”, dichiara il senatore PD e vicepresidente Commissione Ambiente e trasporti in Senato

“Attendo di leggere il testo definitivo per comprendere l’adeguatezza delle risorse stanziate e l’efficacia delle azioni intraprese. La nostra priorità deve essere sempre la tutela dell’ambiente e la sicurezza della comunità”, conclude Basso rimarcando l’importanza di una rigorosa verifica sull’attuazione delle misure.