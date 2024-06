Autostrade, via al piano di alleggerimento dei cantieri per arrivare allo stop tra luglio e agosto

Liguria. “Siamo soddisfatti dell’esito della riunione odierna in cui i concessionari hanno presentato i loro piani di progressivo alleggerimento dei lavori in modo da arrivare ad uno stop dei cantieri più impattati durante i mesi di luglio e agosto. Abbiamo chiesto anche una proiezione fino al Salone Nautico Internazionale di Genova, a settembre, in considerazione della sua importanza e del forte richiamo di espositori e visitatori anche dall’estero”. Così l’assessore alle Infrastrutture della Regione Liguria Giacomo Giampedrone al termine della riunione odierna di coordinamento con i referenti del ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, dei concessionari autostradali Aspi, Autostrada dei Fiori (per la A6 Savona-Torino) e Concessioni del Tirreno (subentrata a Salt e Autofiori per i tratti della A10 Savona-Ventimiglia e della A12 Sestri Levante-Livorno), di Anas, Anci Liguria e del Comune di Genova.

“Il piano estivo prevede su tutta la rete ligure una serie di consistenti alleggerimenti o rimozioni di tutti i cantieri più impattanti nei mesi di luglio e soprattutto di agosto, nella consapevolezza che si tratti di un periodo determinante per il turismo e quindi per una parte importante del nostro Pil oltre che in termini occupazionali”, conclude Giampedrone.

ASPI – La rete in concessione ad Autostrade per l’Italia è entrata in assetto estivo già dal 31 maggio scorso, quando è stata rimossa la maggior parte dei cantieri impattanti. Attualmente e per tutto il periodo estivo, tutte le tratte sono percorribili su due corsie per senso di marcia, e gli unici cantieri possibili sono quelli “leggeri”, che non causano turbative al traffico, come quelli in corso dal lunedì al venerdì per la riqualifica delle barriere fonoassorbenti tra Bolzaneto e l’Allacciamento con la A12. Un cantiere questo che resterà attivo in via permanente nei due fine settimana di metà luglio (13-14 e 20-21) dal venerdì alle ore 20 (per facilitare la discesa verso le riviere) al lunedì alle 6, e nelle due settimane centrali di agosto, dal 12 al 25, durante le quali i flussi di traffico in quest’area diminuiscono notevolmente. Rimosso, il 26 agosto, questo cantiere, la rete resterà libera da lavorazioni impattanti fino al termine del Salone Nautico, quindi fino a fine settembre.

CONCESSIONI DEL TIRRENO E AUTOFIORI – Prenderà il via dall’ultima settimana di luglio il piano estivo della viabilità autostradale in concessione alla nuova Società Concessioni del Tirreno, da qualche giorno subentrata nella gestione delle tratte A10 Savona – Ventimiglia, A12 Sestri Levante e sue diramazioni e dalla società Autostrada dei Fiori che gestisce la tratta A6 Torino – Savona.

L’obiettivo primario è quello di garantire la sospensione e lo smantellamento della maggior parte dei cantieri e scambi di carreggiata presenti sulla rete ligure per tutto il mese di agosto.

Nelle tratte gestite da Concessioni del Tirreno verranno rimossi da fine luglio tutti i cantieri lungo l’A10 e l’A12, a meno di uno scambio di carreggiata relativo ai lavori di adeguamento della galleria Madonna della Ruota ubicato tra gli svincoli di Sanremo e Bordighera per il quale si prevede lo smobilizzo entro la prima decade di agosto.

Per quanto riguarda l’A6 resterà attivo lo scambio di carreggiata tra Savona ed Altare che nei fini settimana consente di assicurare due corsie transitabili nella direzione di traffico più consistente, la cui lunghezza a metà luglio verrà dimezzata.

Sempre sull’A6 persisterà la riduzione di carreggiata per i veicoli diretti a Savona nel tratto tra Ceva e Altare.

La ripresa dei cantieri sull’A10 è prevista dal 9 settembre mentre sull’A12 dalla settimana successiva.