Viola il divieto di avvicinamento all’ex compagna, bloccato grazie al braccialetto anti stalking

Genova. Un uomo di 45 anni è stato arrestato per violazione del divieto di avvicinamento all’ex compagna disposto dal tribunale dopo i continui maltrattamenti.

A far scattare l’intervento della polizia è stato il braccialetto elettronico anti stalking, che gli era stato applicato a luglio in sostituzione della misura di custodia cautelare in carcere.

L’allarme collegato al braccialetto si è attivato giovedì sera. I poliziotti hanno ricevuto l’alert e si sono precipitati in zona Di Negro, dove il gps segnalava la presenza dell’uomo e dove abita l’ex compagna. Hanno quindi bussato alla porta della donna, che inizialmente ha negato la presenza del 45enne nell’abitazione. Gli agenti hanno però intuito che qualcosa non andava e sono comunque voluti entrare a controllare, trovandolo in cucina.

L’uomo ha sostenuto di essersi rivolto alla ex perché aveva bisogno di un posto dove passare la notte, essendo a Genova senza fissa dimora: giustificazione che non gli ha risparmiato l’arresto e il giudizio per direttissima.