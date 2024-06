Spim, Elisabetta Calvi è la nuova amministratrice unica della società immobiliare di Tursi

Genova. Elisabetta Calvi è la nuova amministratrice unica di Spim. Commercialista, ha ricoperto in questi anni il ruolo di presidente del collegio sindacale della stessa società. Sostituisce Stefano Franciolini che ha guidato Spim in questi ultimi nove anni.

“Desidero esprimere, anche a nome del sindaco Marco Bucci, un sentito ringraziamento a Stefano Franciolini per l’importante lavoro svolto in questi anni a servizio della nostra società e per il suo inestimabile contributo professionale – sottolinea il vicesindaco di Genova con delega alle attività di Spim, Pietro Piciocchi -. Un ringraziamento speciale va anche ai consiglieri e al collegio sindacale per la dedizione e l’impegno profuso all’interno della società. Non da ultimo, un particolare ringraziamento a tutti i dipendenti di Spim, il cui contributo è essenziale per il raggiungimento degli obiettivi prefissati. Auguro un sincero in bocca al lupo alla dottoressa commercialista Elisabetta Calvi. Siamo pronti a intraprendere insieme questo percorso di costante crescita nella riqualificazione e rigenerazione urbana”.

Stefano Franciolini andrà a ricoprire il ruolo di presidente del collegio sindacale formato anche da Gerolamo Giudice e Donatella Maria Paoletti. Barbara Pollicina e Fabrizio Vigo sono i sindaci supplenti.

“In questi ultimi anni abbiamo avviato e consolidato una nuova strategia che ci ha permesso di trasformarci da società focalizzata solo sulla vendita di appartamenti e locali, a veri e propri protagonisti delle attività di gestione e valorizzazione immobiliare, diventando punto di riferimento per lo sviluppo di innovativi progetti di efficientamento energetico – sottolinea Stefano Franciolini – Abbiamo dimostrato che è possibile creare progetti di rigenerazione urbana pensando già in fase di progettazione ad un mix di fruizione e utenza, adattandoli alle esigenze delle comunità. Un modello che oggi viene preso ad esempio in tutta Italia. Sono certo che Elisabetta Calvi, che conosce a fondo la società, darà un ulteriore impulso alla propensione di Spim verso ila realizzazione di progetti innovativi”.