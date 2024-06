Spiagge, da Voltri a Nervi partiti i lavori di ripascimento: il punto sugli interventi

Genova. Anche se il meteo continua a essere caratterizzato da nuvole e saltuaria pioggia, l’estate è di fatto alle porte e la stagione balenare quasi iniziata. E Aster in questi giorni è al lavoro per terminare le opere di ripascimento e riprofilatura delle spiagge libere comunali, così da arrivare pronti alle prime giornate di sole e bagni.

I lavori sono in corso a Voltri, Vernazzola, Sturla, Vesima, Boccadasse, Murcarolo e Capolungo e proseguiranno a Quinto e Nervi. Il ripascimento consiste nel riportare nuovi volumi di sabbia con caratteristiche simili a quelle del sito, ampliando così la spiaggia. Può essere strutturale – modifica cioè sostanzialmente la linea di costa con grandi quantità di materiale – o stagionale, aggiungendo sino a 10 metri cubi di sabbia per metro lineare proprio per migliorare la fruibilità estiva. La riprofilatura è invece un intervento meno invasivo che riposiziona il materiale già presente.

I lavori in corso sulle spiagge genovesi

Il programma della partecipata prevede interventi da ponente a levante. A Voltri è in corso il ripascimento della spiaggia dei bambini con l’apporto del materiale proveniente dalla barra a mare del torrente Leiro e la riprofilatura di tutto l’arenile, compresa anche la parte in sponda destra del Cerusa. A Vesima devono partire a breve i lavori di sistemazione della spiaggia Ex Janua.

A Vernazzola invece si sono conclusi da pochi giorni gli interventi di i riprofilatura con relativi spiani e rampe di collegamento come da progetto fornito dal Municipio IX per la preparazione della spiaggia inclusiva, e la sistemazione di tutto l’arenile con riduzione del materiale presente contro il muro anti-onda e relativa riprofilatura.

Iniziati i lavori di riprofilatura delle spiagge di Boccadasse, Murcarolo e Capolungo, qui con la demolizione della vecchia vasca di raccolta delle acque bianche, così come quelle di Villa Azzurra. Il 31 maggio sono partiti quelli della spiaggia di Gianelli, di Bagnara e di Lupara, mentre la spiaggia di Caprafico è interessata da lavori di ripascimento con apporto di materiale.

“Le spiagge devono essere in equilibrio con l’habitat per resistere nel tempo – fanno sapere da Aster – Tuttavia, la forza erosiva del mare e i cambiamenti morfologici possono alterare questo equilibrio. Per questo motivo, il ripascimento artificiale è diventato cruciale negli ultimi anni”.