Spaccio e reazioni violente alla richiesta dei documenti: due arresti e sei denunce

Genova. Durante il fine settimana appena trascorso, i carabinieri del comando provinciale di Genova nelle varie attività di prevenzione e controllo hanno eseguito due arresti e sei denunce nei confronti di autori di diversi reati, fatta salva per tutti la presunzione di innocenza.

In due episodi i carabinieri della stazione di Genova Maddalena durante i normali controlli di polizia si sono ritrovati ad aver a che fare con soggetti riluttanti ai controlli e con reazioni violente.

Due le denunce a carico di cittadini senegalesi, di cui uno minore, per resistenza a pubblico ufficiale.

Costoro alla richiesta di mostrare i documenti hanno iniziato a inveire e a spintonare i militari.

Altri due uomini denunciati per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio, un senegalese 25enne, con pregiudizi di polizia, colto in flagranza a cedere una dose di cocaina a un italiano 44enne; un tunisino minore anche questi con pregiudizi di polizia, trovato in possesso di 20gr di hashish.

Infine un algerino denunciato, questa volta per tentato furto dai carabinieri di Genova Carignano.

L’uomo pluripregiudicato, con precedenti specifici, irregolare sul territorio nazionale, veniva colto in flagranza nel tentativo di asportare un borsello appeso allo schienale della sedia in un locale in salita di porta soprana. L’individuo, noto ai militari, è stato subito notato e tenuto sott’occhio fino a quando ha tentato di sottrarre il borsello, ma sfortunatamente per lui non è riuscito nel suo intento.

Sempre nell’ambito dei controlli del centro storico, dedicati alla lotta contro lo spaccio di stupefacenti, è stata arrestata una coppia di genovesi 30enni, con precedenti di polizia anche specifici. L’uomo a seguito di un controllo veniva trovato in possesso di modiche quantità di marijuana e cocaina, accompagnati in caserma per gli ulteriori accertamenti che venivano estesi alle abitazioni con perquisizioni domiciliari (a casa della madre dell’uomo dove egli aveva dichiarato domicilio ed una a casa della compagna dove poi effettivamente dimorano).

L’esito di tali attività ha portato come risultato oltre che l’arresto anche il rinvenimento di svariate sostanze stupefacenti: 200gr di marijuana, 4 gr di cocaina in polvere; 150gr di crack in cristalli; 750gr di hashish suddivisa in panetti; 12gr di frammenti di estratto di cannabis; 5 fiale di morfina; 100gr di mdma; 15gr di funghetti allucinogeni; materiale per il confezionamento. I due sono stati tradotti rispettivamente nelle carceri di Marassi e Pontedecimo.