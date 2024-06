Spaccano il finestrino di un’auto in sosta, rubano il portafoglio e con la carta di credito comprano bibite e sigarette

Sestri Levante. Hanno spaccato il finestrino di un’auto in sosta, parcheggiata in una via centrale a Casarza ligure. Hanno trovato il borsello del proprietario con dentro documenti e carta di credito e con quest’ultima sono andati a un distributore automatiche e hanno comprato bibite e sigarette per 65 euro.

I due, una coppia italiana di 26 e 30 anni, sono poi fuggiti a bordo dell’auto della donna. Il furto è successo a fine maggio. Grazie alle indagini svolte dai carabinieri della stazione di Sestri Levante sono stati identificati e denunciati.

La stessa auto sarebbe stata utilizzata per altri furti commessi nella medesima zona.