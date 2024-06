Sistema Liguria, la mappa della città attraverso “corruzione e sfruttamento”: il flash mob a Caricamento

Genova. Una cartina della città con indicati i luoghi considerati “della corruzione e dello sfruttamento”. Questa è la mappa del “Sistema Liguria”, che domani sarà presentata in piazza Caricamento durante un presidio flash mob previsto per domani alle ore 18.

A organizzare l’appuntamento diverse sigle tra cui Potere al Popolo Genova, promotore dell’iniziativa, insieme agli studenti di Osa e Cambiare Rotta, Rifondazione Comunista, i portuali del Calp, Sinistra Anticapitalista e Genova City Strike. “L’inchiesta che continua a riempire le pagine dei giornali conferma quello che diciamo da anni – si legge nella nota stampa che lancia l’iniziativa – il sistema è marcio fino al midollo perché si basa sulla gestione privatistica del bene pubblico a discapito di tutti noi che viviamo, lavoriamo o studiamo in questa Regione.

E’ lo stesso sistema in cui bisogna aspettare mesi per una visita specialistica, in cui le cooperative e gli appalti pubblici sono gestiti a discapito della qualità dei servizi e dei diritti dei lavoratori, in cui c’è una mancanza strutturale di alloggi popolari ed è impossibile trovare una casa a prezzi decenti per la turistificazione e l’avidità dei palazzinari. Lo stesso sistema che offre salari da fame e lavori precari, in cui il diritto allo studio sta diventando un lusso e il costo della vita si fa sempre più insostenibile”.

“E mentre noi facciamo fatica ad arrivare alla fine del mese da un lato sentiamo di tangenti e weekend a Montecarlo e dall’altro vengono spesi miliardi di soldi pubblici per favorire interessi clientelari e costruire grandi opere inutili – continua – dalla nuova diga fora nea alla funivia che devasterà il territorio di Oregina e del Lagaccio. Per non parlare dell’appalto per la costruzione del tunnel subportuale assegnato a chi ha le mani an cora sporche del sangue dei morti del crollo del Ponte Morandi”.

“Ma non basta sostituire qualche nome o indagare qualche potente perché il problema è un’intera classe politica che aldilà del colore difende sempre gli interessi dei soliti noti e ignora completamente quelli della maggioranza della popolazione – conclude il comunicato stampa – Infatti, anche sul piano nazionale i governi di centro destra e di centro sinistra, fino al governo dei fascisti meloniani, portano avanti le stesse politiche in campo economico di massacro sociale, di guerra, di sostegno al genocidio del popolo palestinese e di completa schiavitù all’Unione Europea e alla NATO. Ancora volta, mentre ci dicono che i soldi per il welfare, per salari e pensioni non ci sono, li trovano per aumentare le spese militari e nuovi conflitti senza fermarsi nemmeno di fronte a una pulizia etnica. C’è bisogno di costruire una reale opposizione popolare che rimetta al centro gli interessi e i bisogni della collettività per fermare il sistema della corruzione e della guerra”.