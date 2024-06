Si frattura la caviglia durante un’escursione a Casa del Romano: 60enne portata in elicottero al San Martino

Genova. Intervento in località Casa del Romano, nel Comune di Fascia, entroterra di Genova, per una donna genovese di 60 anni che, durante un’escursione, si è procurata la probabile frattura di una caviglia.

Non riuscendo più a proseguire per lei sono scattati i soccorsi. Sul posto Soccorso alpino e speleologico Liguria e Vigili del fuoco, ma anche (essendo il punto dove si trovava la donna non vicinissimo alla strada) l’elisoccorso Drago.

La donna è stata medicata e stabilizzata. Quindi è stato Drago a recuperarla e portarla per accertamenti al San Martino.