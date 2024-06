Sgombero Buridda, la risposta a Terrile: “E’ il Pd che dovrebbe chiedere scusa a Genova”

Genova. Non si ferma il dibattito pubblico sulla questione legata allo sgombero pendente del Laboratorio Sociale autogestito e occupato Buridda, la cui attuale sede in coro Monte Grappa sarebbe destinata alla realizzazione di un nuovo studentato dedicato ai borsisti di Unige, attuale proprietaria dell’immobile. Uno scontro a distanza tra politica e le realtà dell’attivismo e dell’antagonismo che a Genova sarà uno dei temi caldi per i prossimi mesi.

Dopo la notizia dei termini temporali di un eventuale inizio cantiere, e quindi di “scadenza” dell’occupazione, nei giorni scorsi l’ex segretario del Partito Democratico di Genova Alessandro Terrile aveva fatto un’uscita pubblica sui social invitando la città a chiedere scusa ai ragazzi e alle ragazze del Buridda per lo sgombero del 2014 dall’ex sede di via Bertani, svuotata dall’occupazione per una rigenerazione urbana poi mai avvenuta.

Oggi la risposta degli antagonisti del Buridda all’ex segretario dem: “Terrile goffamente chiede scusa per lo sgombero di via Bertani di 10 anni fa. Uno sgombero, che il suo partito insieme all’allora giunta di centro sinistra guidata dal marchese rosso Marco Doria, non fu neanche in grado di rivendicarsi nascondendosi dietro il famoso “non lo sapevo”. Il “non lo sapevo” divenne il meme di un modo di far politica che ha condannato la nostra città alla gestione dell’attuale classe dirigente, rigurgitata dai peggiori anni della storia del nostro paese. Purtroppo ci ricordiamo bene le spallucce e le dichiarazioni del partito democratico che, dopo lo sgombero, si leccava sommessamente le dita pensando a quanto poter monetizzare con un edificio finalmente sgombero. Sembrava palese dalle loro dichiarazioni di allora che la vendita dello stabile di via Bertani potesse risanare le casse in perenne dissesto del Comune. 9-10-12 milioni di euro da privati pronti ad investire in alloggi di lusso in una delle zone più prestigiose della città”.

“Ma sfortunatamente per loro non è andata così – continua la nota del Buridda – per i soliti 30 denari questi geni dell’amministrazione mandarono a rotoli una delle esperienze più avanzate di trattativa tra il comune e gli spazi autogestiti, e fatto ancora più grave, sfruttarono anche la figura dell’allora garante dell’associazione spazi sociali, Don Andrea Gallo, mancato l’anno precedente, per pulirsi l’immagine di fronte ai propri (sempre meno) elettori”.

“Fortunatamente la città non si è fatta prendere in giro e ha risposto subito occupando le piazze e le strade, arrivando il 14 giugno 2014 ad occupare con 2000 persone l’ex magistero di corso Montegrappa – prosegue il commento – È questo che ancora oggi amministratori passati e amministratori attuali stentano a capire, relegando il Buridda ad una realtà gestita da dei ragazzi. Non hanno ancora capito invece che questo spazio è vitale per una città come la nostra, mai come negli ultimi tempi svenduta al peggior offerente, e sarà la città stessa a decretarne il destino”.

“Rispondiamo a Terrile e ai suoi soci di Partito che non è più tempo di stare seduti in riva al fiume aspettando il cadavere del proprio “avversario politico”, pensando che prima o poi vi tocca, perchè il nulla che avanza, che avete contribuito a creare, sta per giungere al punto di non ritorno – concludono – Per questo invitiamo il Pd a chiedere scusa alla città di Genova o almeno a quella parte che non si arrende, e ancora prova a resistere a speculazioni, sgomberi, intolleranza e omologazione”.