L’infettivologo Bassetti contro lo ‘sfalcio ridotto’: “Nell’erba incolta proliferano insetti veicoli di malattie infettive”

Genova. Lo chiamano “sfalcio ridotto”, ed è una pratica adottata da alcune città italiane ed europee per tutelare la biodiversità. Il concetto alla base è tutto sommato semplice: lasciano che erbe e piante spontanee crescano in libertà, tagliandole meno, per aumentare la varietà delle specie che crescono in ambito urbano e ottenere una serie di benefici a livello ambientale e di vivibilità.

L’ultimo ad avere adottato questa pratica è il Comune di Milano, che ad aprile ha confermato l’intenzione di puntare sullo sfalcio ridotto per alcuni parchi e aree verdi cittadine. Per l’infettivologo genovese Matteo Bassetti, però, lo sfalcio ridotto può rappresentare anche un problema sanitario per la proliferazione di insetti che possono causare malattie infettive.

“L’ultima moda di alcuni comuni italiani è quella della tutela della biodiversità lasciando parchi e giardini con l’erba alta e mal curata – ha scritto sui social Bassetti – Si vogliono tutelare le diverse specie di insetti presenti. Almeno così dicono gli ecologisti e gli entomologi. Peccato che in questi contesti proliferino in grande quantità zecche e altri insetti che possono essere veicoli di malattie infettive, anche gravi, come la malattia di Lyme e le rickettsiosi”.

“Un giardino pubblico non curato con erba alta – conclude Bassetti – oltre ad essere brutto da vedersi, può anche rappresentare un problema sanitario”.