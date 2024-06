Sestri Levante, posizionati i nuovi cartelli con le regole per il decoro in centro storico e Riva Trigoso

Sestri Levante. Nella mattinata di oggi, lunedì 17 giugno, sono stati posizionati nuovi cartelli informativi dedicati al decoro urbano a Sestri Levante e Riva Trigoso. I cartelli presentano sei ideogrammi che riassumono alcune delle regole fondamentali per il decoro urbano.I cartelli presentano sei ideogrammi che riassumono alcune delle regole fondamentali per il decoro urbano.

I cartelli presentano sei ideogrammi che riassumono alcune delle regole fondamentali per il decoro urbano. Tra le indicazioni riportate vi sono l’obbligo di condurre i cani al guinzaglio, munirsi di sacchetti per le deiezioni solide e bottiglietta d’acqua per quelle liquide, l’invito a non abbandonare rifiuti lungo i sentieri e a differenziare. Inoltre, sono riportati alcuni divieti come circolare senza indumenti o calzature nel centro storico, bivaccare su gradini e panchine e gettare mozziconi di sigaretta a terra. Per ridurre il numero di questi ultimi dispersi nell’ambiente, l’amministrazione comunale, di concerto con il gestore della raccolta dei rifiuti Aprica, sta lavorando per implementare i cestini spegni-sigaretta nel centro storico e a Riva Trigoso.

I cartelli sono stati collocati in diversi punti strategici: a Riva Trigoso, i pannelli sono stati posizionati sia a Levante, nei pressi del “Ponte Lavoratori dei Cantieri Navali”, sia a Ponente, all’accesso dell’area pedonale di via Brin; a Sestri Levante, invece, i nuovi pannelli informativi sono stati installati sul lungomare Descalzo, in via Pilade Queirolo nei pressi dell’accesso alla spiaggia libera e all’altezza di piazza Bo; all’inizio del lungomare G.B. Carniglia Brea, all’accesso della spiaggia libera per i cani e all’ingresso della spiaggia libera di Sant’Anna. Ulteriori cartelli sono stati collocati in piazza Martiri delle Foibe, davanti alla stazione ferroviaria, in via della Chiusa all’accesso di via XV Aprile, e altri ancora verranno posizionati nei prossimi giorni in ulteriori luoghi di passaggio.

“Questa iniziativa vuole sensibilizzare cittadini e turisti verso alcune semplici regole che assicurano il decoro in città e la sicurezza. La pulizia e il decoro devono rappresentare il biglietto da visita di Sestri Levante, un aspetto fondamentale per l’immagine e l’attrattività di una cittadina turistica come la nostra. Auspichiamo che tali cartelli possano essere da disincentivo ai comportamenti non adeguati che già nel corso della stagione estiva scorsa abbiamo rilevato. Per migliorare sempre Sestri è essenziale che ognuno di noi faccia la propria parte: il contributo e la collaborazione di tutti sono necessari per mantenere la nostra città bella e accogliente, un ambiente piacevole e ordinato per residenti e visitatori”, commenta il sindaco Francesco Solinas.