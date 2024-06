Scolmatore del Bisagno, con la talpa raddoppiano i lavoratori: “A regime saranno oltre 250”

Genova. Sono destinati a raddoppiare nel giro di qualche settimana i lavoratori impegnati nella costruzione dello scolmatore del Bisagno, opera da oltre 200 milioni di euro che metterà in sicurezza una parte importante della città. È il segnale di un’accelerata che, almeno sulla carta, permetterà di recuperare in parte i pesanti ritardi accumulati, mantenendo l’inizio del 2026 come obiettivo per la consegna dell’opera funzionante.

Attualmente sono un centinaio le maestranze occupate, considerando sia i dipendenti diretti del consorzio Costruire per Genova guidato da ReseArch (46 operai e 11 impiegati) sia quelli delle ditte in subappalto. Circa 650mila le ore totali di lavoro con una massa salari di 223 milioni di euro. “Quando arriverà la talpa ad agosto prevediamo l’ingresso di un altro centinaio di lavoratori – spiega Andrea Tafaria, segretario generale della Filca Cisl Liguria -. Più il lavoro andrà avanti più ci sarà bisogno di maestranze. Con l’inizio dello scavo meccanizzato incontreremo le aziende per organizzare la turnazione su 24 ore di lavoro, sette giorni su sette. Nel frattempo proseguono lo scavo tradizionale e le opere di carpenteria”.

A pieno regime il cantiere dello scolmatore vedrà impegnati 250 lavoratori alle dirette dipendenze delle ditte del consorzio, senza considerare tutto l’indotto. Numeri che rendono l’idea della portata dell’opera e dell’impatto in termini di occupazione. Al momento circa la metà degli edili all’attivo sono trasfertisti, gli altri sono residenti in Liguria. “Sull’ultimo libro paga del consorzio si contavano 59 operai, molti però sono andati via nell’ultima settimana perché hanno potuto avvicinarsi a casa. Di certo verranno tutti sostituiti e ne serviranno altri a breve”, ribadisce Tafaria.

Andrea Tafaria, segretario generale regionale della Filca Cisl

La super talpa scudata arriverà entro agosto dalla Cina, quindi andrà eseguito il montaggio e sarà pronta a operare entro le prime settimane del 2025. Il cantiere ha rischiato di bloccarsi del tutto con la riabilitazione dell’interdittiva antimafia al consorzio ReseArch, poi sospesa nuovamente dalla Corte d’appello di Salerno. Un mese dopo è deflagrata l’inchiesta della Procura che ha portato all’arresto del presidente Giovanni Toti, lasciando l’opera di fatto senza un commissario di Governo. Pochi giorni fa il decreto con la nomina di Giacomo Giampedrone: “Siamo contenti, abbiamo sempre lavorato bene con lui, si è dimostrato sensibile ai nostri problemi”, commenta il sindacalista.

Tra scolmatore e grandi opere il settore delle costruzioni a Genova è tornato ai livelli pre-crisi economica del 2008 con circa 15mila lavoratori attivi censiti dalla cassa edile. Ma le sfide non finiscono qui. “Noi puntiamo alla direttiva europea sulle case green, quindi lavoriamo con le associazioni datoriali per formare i lavoratori. Dobbiamo riqualificare le maestranze che hanno finito i lavori del Superbonus perché possano operare con nuovi materiali e nuove tecnologie, dobbiamo farlo subito. Ma abbiamo bisogno anche di giovani ingegneri, architetti e geometri“. Il punto di partenza, possibile modello per i prossimi anni, è l’iniziativa della scuola edile genovese in collaborazione con Ance e sindacati: tre progetti formativi finanziati dalla Regione con stage nello stabilimento Fincosit (dove si costruiscono i cassoni della nuova diga di Genova) e assunzioni garantite al 60%.