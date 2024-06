Schianto nella galleria Sant’Anna di Sestri Levante, muore un ventinovenne

Sestri Levante. Incidente mortale all’alba di questa mattina. Un giovane del 1995 si è schiantato sull’Aurelia nella galleria Sant’Anna con il suo mezzo a due ruote attorno alle 6 di questa mattina.

Per lui non c’è stato nulla da fare, nonostante i tentativi di rianimazione siano andati avanti per oltre un’ora secondo quanto riferisce il 118.

Sul posto sono accorsi l’automedica Tango 1, la croce rossa di Riva Trigoso, i vigili del fuoco, polizia locale e i carabinieri.

Secondo i primi rilievi nell’incidente sembra che non siano stati coinvolti altri mezzi neanche nella dinamica.

Le conseguenze sul traffico prevedono la chiusura temporanea dell’Aurelia in entrambe le direzioni, dal km 475.135 al km 475.765. Sul posto sono presenti le squadre Anas e delle forze dell’ordine per la gestione del traffico in piena sicurezza e per consentire il ripristino della regolare viabilità nel più breve tempo possibile.