Si traveste da cespuglio e terrorizza i passanti in via XX Settembre, ma qualcuno chiama la polizia

Genova. Non tutti hanno lo stesso senso dell’umorismo, soprattutto se il presupposto del divertimento è uno spavento. Non deve averla presa bene, insomma, chi ieri sera ha chiamato la polizia perché in via XX Settembre c’era un uomo travestito da cespuglio che terrorizzava i passanti muovendosi all’improvviso.

Si tratta in realtà di un celebre content creator, attivo su TikTok e altri social come Zamonination1, che gira il mondo proponendo una candid camera ormai virale: indossa un costume che lo fa apparire in tutto e per tutto come una pianta in vaso per poi spaventare gli ignari passanti che diventano così vittime del suo scherzo da postare online.

Proprio ieri ha postato un video realizzato in via XX Settembre. Appostandosi vicino a un grosso negozio di piante sotto il porticato – dunque molto ben mimetizzato – faceva cadere monetine sul pavimento per attirare l’attenzione delle persone. A quel punto emetteva rumori o si spostava, provocando la paura dei malcapitati.

Tutto bene finché alle 21.30 qualcuno non ha apprezzato la gag e ha pensato di chiamare la polizia. Le volanti, giunte sul posto, hanno solo potuto constatare la situazione. Fare scherzi in pubblico, per quanto magari fastidiosi, non è (ancora) proibito dalla legge.