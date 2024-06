Sant’Egidio, lunedì le voci bianche del Carlo Felice in concerto nella basilica dell’Annunziata

Genova, In occasione della festività di San Giovanni Battista, patrono della città, lunedì 24 giugno alle 19.00 nella basilica della Santissima Annunziata del Vastato, a Genova, il Coro di voci bianche dell’Opera Carlo Felice di Genova organizza il concerto Cantate con canti di gioia in collaborazione con la Comunità di Sant’Egidio.

Il coro, diretto da Gino Tanasini con Enrico Grillotti al pianoforte, eseguirà musiche di Bernstein, Händel, Hatfield, Puccini, Purcell, Zuccante, Juneau, Savona, Cicchellero, Giacobetti, Britten, Freddie Mercury.

“In questi tempi complessi, l’attenzione alla situazione internazionale ci spinge ad allargare lo sguardo dalla nostra città al mondo intero. Un bambino su sei nel mondo vive in una zona di guerra, nell’indifferenza di tanta parte del Nord ricco del pianeta – spiegano da Sant’Egidio -. Negli ultimi sei mesi, a Gaza, ogni 15 minuti circa, un bambino ha perso la vita. E le piccole vittime della guerra non sono solo in Israele, Palestina e Ucraina, ma anche in Siria, in Afghanistan, nello Yemen, nella Repubblica Democratica del Congo, in Mali, in Myanmar, Burkina Faso, Nigeria e Somalia. E, recentemente, in Sudan dove si contano tre milioni di piccoli sfollati”.

Questo concerto unisce al messaggio universale della grande musica l’invito ad assumersi una responsabilità davanti ai dolori del mondo, a partire da quelli dei bambini.