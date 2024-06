Santa Margherita, via libera all’ampliamento di via Trieste: entro l’anno il progetto esecutivo

Genova. Entro dicembre 2024 FS Sistemi Urbani e Metropark presenteranno il progetto esecutivo del parcheggio interrato d’interscambio nell’area della stazione ferroviaria.

La delibera di giunta ( N. 134 DEL 28/05/2024), approvata cristallizza l’impegno tra il Comune di Santa Margherita Ligure e Fs per la realizzazione dell’infrastruttura.

Nella stessa riunione la Giunta ha dato il via libera al progetto presentato da una società privata per la riqualificazione di Villa Argentina e alla convenzione con il Comune per l’arretramento, a costo dei privati stessi, del muro perimetrale di via Trieste (e conseguente cessione al Comune della parte di terreno interessato) per renderla a doppio senso di marcia e consentire accesso e uscita al futuro parcheggio della stazione sia per i veicoli sia per i pullman.