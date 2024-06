Santa Margherita Ligure, il neosindaco Caversazio presenta giunta e consiglieri delegati

Santa Margherita Ligure. Il nuovo sindaco di Santa Margherita Ligure, Guglielmo Caversazio, “in accordo e sintonia con il gruppo lo sostiene”, si legge in una nota, ha individuato i componenti della nuova giunta comunale.

Fabiola Brunetti, avvocato, 39 anni – vicesindaca – Raccolta dei rifiuti, Ambiente, Demanio, Pari opportunità, Contenzioso, Rapporti con le associazioni, Animali da affezione

Alessandro De Giovanni, pediatra in pensione, già assessore ai servizi sociali, 74 anni – Servizi alla persona, politiche di integrazione, volontariato

Francesca Tarabocchia (assessora esterna, prima dei consiglieri non eletti nella lista Uniti per Santa ) – funzionario E.Q., Responsabile dell’Area finanziaria presso il Comune di Zoagli , 50 anni – Società partecipate, Patrimonio, Servizi bibliotecari, imprese produttive

Sebastiano Teppati (assessore esterno), bancario, dipendente di Cassa Depositi e Prestiti, 27 anni – Bilancio, tributi, Sport, impianti sportivi, Politiche giovanili

Il sindaco mantiene le seguenti deleghe: Urbanistica, Lavori pubblici, Turismo, Polizia Locale, Personale, Servizi Scolastici, Parco di Portofino

Nell’individuare i nominativi si è dovuto tenere conto dei limiti di legge, che prevedono un massimo di quattro assessori. “E’ un numero che purtroppo non rende giustizia alla complessità di una città turistica come Santa Margherita Ligure”, spiegano dalla giunta. “Diventano così fondamentali, ai fini dell’efficacia amministrativa, gli incarichi ai consiglieri comunali, parte integrante e attiva dell’azione di governo”.

Barbara Trabucco, esercente,47 anni – capogruppo di maggioranza, verde pubblico, arredo urbano, agricoltura, pesca e prodotti tipici locali

Giuseppe “Pinuccio” Fois, pensionato, ex esercente, già Assessore, 85 anni – Crêuze

Francesco Palli, avvocato 27 anni. Affari legali, commercio, aree giochi per bambini

Nicholas Brondi, dottore in Ingegneria meccanica dipendente presso Ansaldo, 31 anni – Protezione Civile, Informatica, Innovazione tecnologica

Alberto Marenco, agente di Polizia Locale in pensione, 68 anni – Cura e manutenzione del territorio, viabilità e parcheggi, sicurezza e controllo del territorio

Andrea Turrin, medico di medicina generale, 63 anni – Sanità territoriale e piastra ambulatoriale, cultura ed eventi musicali

Per la prima volta nella storia del comune, il ruolo di presidente del Consiglio non sarà esercitato dal sindaco. Il gruppo di maggioranza ha individuato in Francesco Palli il proprio candidato alla carica.

Nel corso delle prossime settimane sarà definito anche uno staff del sindaco, composto da persone esterne al consiglio comunale.