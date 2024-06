Sansa chiama i leader del centrosinistra: “Venite a Genova per dire che c’è un’alternativa al sistema Toti”

Genova. “Venite nella nostra regione, insieme, mostriamo che si può voltare pagina”. Un tag e un appello ai leader del centrosinistra da parte di Ferruccio Sansa, già sfidante di Giovanni Toti alle ultime regionali. Sansa, rivolgendosi a Elly Schlein, Angelo Bonelli, Giuseppe Conte e Nicola Fratoianni – e taggandoli in un post su Facebook – li invita a partecipare a una manifestazione unitaria nella terra dello scandalo legato all’inchiesta per corruzione.

Sansa, che recentemente ha sposato ufficialmente l’Alleanza Verdi Sinistra, chiede che si svolga a Genova una manifestazione sulla falsa riga di quella di piazza Santi Apostoli a Roma e che quindi veda intervenire dallo stesso palco i vertici dei partiti della coalizione alternativa al centrodestra, Pd, Verdi, M5s, Sinistra Italiana. Un’unica voce per chiedere le dimissioni di Giovanni Toti dalla presidenza della regione.

Non solo: l’idea è quella di dare corpo a quella squadra che possa costituire la base politica del “patto sociale” più volte invocato anche dal segretario regionale del Pd Davide Natale e del candidato in pectore del centrosinistra, l’ex ministro dem Andrea Orlando.

La possibilità di una manifestazione unitaria a Genova non è peregrina, tanto che nello stesso Pd ci si ragiona da tempo. Non esiste, tuttavia, una data e una piazza e il lavoro per sincronizzare le agende dei leader non è semplice.

“Lanciare dalla Liguria un patto – scrive Sansa – un nuovo modo di fare politica nell’interesse di tutti e non di pochi. Un nuovo rapporto di fiducia tra politica e cittadini, un dialogo aperto e trasparente tra istituzioni e imprese che si incontrano nelle sedi istituzionali e non sugli yacht di Spinelli”.

“Sì, proprio dalla Liguria perché con la vicenda di Toti, Spinelli e Signorini è diventata simbolo di un rapporto malato tra interessi pubblici e privati. Il centrosinistra, unito, deve partire da qui. Siglare un patto pubblico tra i suoi leader, ma soprattutto con i cittadini”, aggiunge Sansa.

“Cari Elly Schlein, Angelo Bonelli, Giuseppe Conte e Nicola Fratoianni venite nella nostra Regione. Insieme. Dimostriamo che si vuole voltare pagina. Ripartiamo dalla Liguria”, conclude Sansa.