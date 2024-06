Sanità, lo studio della Uil: “Per case e ospedali di comunità in Liguria servono 955 assunzioni”

Genova. La Liguria dovrà spendere circa 42,5 milioni di euro e assumere 955 unità di personale per mettere a terra il piano di sanità territoriale finanziato dal Pnrr che dovrà essere realizzato entro il 2026. È quanto emerge da uno studio nazionale realizzato dalla Uil e presentato oggi.

“Il territorio che diventa il titolare di una funzione di prevenzione, di prossimità e di presa in carico integrata, per garantire risposte a fabbisogni caratterizzati da maggior complessità ed urgenza – spiega Emanuele Ronzoni, commissario straordinario Uil Liguria –. I numeri che ci propone lo studio avallano le tesi che abbiamo sempre sostenuto in questi mesi in Liguria: la Regione Liguria non è attenta ai bisogni dei suoi cittadini, i quali non possono continuare a pagare lo scotto di una politica regionale che continua a dire che tutto va bene mentre le persone non riescono a curarsi”.

Il piano prevede la realizzazione di 32 case di comunità in Liguria, di cui 30 derivanti dalla ristrutturazione di strutture esistenti e 2 interamente nuove. Per farle funzionare serviranno 32 coordinatori infermieristici, 352 infermieri e 256 unità di personale di supporto per un totale di 640 assunzioni e oltre 29 milioni di euro.

Poi ci sono gli ospedali di comunità, 11 in tutto di cui 9 da convertire e 2 da edificare, luoghi di prossimità ai quali i cittadini potranno accedere per un’assistenza intermedia tra il ricovero a casa e quello in ospedale. A conti fatti serviranno 11 coordinatori infermieristici, 88 infermieri, 66 Oss e 22 figure con funzioni riabilitative: in totale 187 unità per quasi 8 milioni di euro.

Infine le 16 centrali operative, che in realtà saranno il primo tassello a entrare in funzione già quest’anno. Per garantirne l’operatività dovranno essere assunti 80 infermieri di famiglia, 16 coordinatori infermieristici, 16 infermieri case manager e 16 assistenti sociali: in totale 128 unità al costo 5,4 milioni di euro.

“Nel 2050 i liguri con almeno 65 anni di età saranno il 35,1% della popolazione, a fronte del 28,7% attuale – conclude la Uil -. La Liguria diventa così una regione sempre più anziana che avrà bisogno di maggiori attenzione da rivolgere alle sue specificità. Per questo motivo, la sanità territoriale nella Regione, così come quella del Paese, rappresenta un importante sfida da non perdere”. Secondo il sindacato il sistema salute dalla Liguria è “da cambiare” attraverso “un piano di assunzione straordinario con la rimozione del tetto alla spesa del personale, che blocca le assunzioni dal 2010 e, ovviamente, con maggiori risorse per il rinnovo del contratto collettivo nazionale 2022-2024 della sanità pubblica”.