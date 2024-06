Liguria “promossa” per la tutela della salute ma peggiorano le performance sulle liste d’attesa

Genova. La Liguria risulta tra le regioni “promosse” per i livelli complessivi di tutela della salute secondo il rapporto annuale di Crea Sanità, centro per la ricerca economica applicata nato nel 2018 e operante da vent’anni nell’Università Tor Vergata di Roma.

In particolare la nostra regione ha riportato un indice di performance complessiva pari al 48%, collocandosi tra le regioni del secondo gruppo insieme a Friuli Venezia Giulia, provincia autonoma di Trento, Emilia Romagna, Valle d’Aosta, Marche e Lombardia. Le regioni migliori, quelle che superano il 50%, sono Veneto (al primo posto col 60%), Piemonte, provincia autonoma di Bolzano e Toscana. Nel terzo gruppo (37-44%) si collocano Sardegna, Campania, Lazio, Umbria, Abruzzo e Puglia. Agli ultimi posti (sotto il 35%) si trovano Sicilia, Molise, Basilicata e Calabria, quest’ultima in fondo alla classifica col 26%.

Lo studio del Crea prende in considerazione quattro dimensioni (equità, esiti, appropriatezza, innovazione, economico-finanziaria e sociale) ciascuna con una serie di indicatori selezionati e soppesati in base alle preferenze indicate da cinque panel di stakeholder appartenenti ad altrettante categorie: utenti, istituzioni, professioni sanitarie, management aziendale e industria medicale. Appropriatezza, esiti e sociale hanno contribuito insieme per oltre il 60% alla definizione delle performance. Negli expert panel sono stati coinvolti anche due rappresentanti della Liguria: il direttore dell’ospedale Evangelico Gaddo Flego e il sindaco di Genova e presidente di Anci Liguria Marco Bucci.

Alla fine la Liguria ottiene risultati abbastanza omogenei rispetto alle varie categorie di stakeholder prese in esame: si va da un indice del 47% attribuito secondo i criteri espressi dagli utenti (rappresentati da varie associazioni di tutela) fino al 51% secondo le valutazioni del mondo dell’industria medica e farmaceutica.

Tra gli indicatori “verdi”, cioè superiori alla media nazionale, troviamo la spesa sanitaria pubblica pro-capite (gap rispetto alla media europea) che tuttavia dimostra un peggioramento, l’implementazione della rete oncologica (anche questo in peggioramento), il tasso di persone deboli o a rischio che ricevono interventi per l’integrazione sociale (in miglioramento), il tasso di over 75 non autosufficienti in trattamento socio-sanitario residenziale (in peggioramento), la speranza di vita senza limitazioni funzionali, la mortalità per infarto a 30 giorni dal ricovero, il tasso di ospedalizzazione evitabile per patologie croniche, il tasso di adesione alla prevenzione vaccinale (bambini e anziani), il tasso di popolazione con stili di vita corretti, gli accessi al pronto soccorso e il tasso di anziani trattati in assistenza domiciliare integrata (tutti valori in miglioramento).

La Liguria è messa peggio rispetto alla media per quanto riguarda l’incidenza dei consumi sanitari sui consumi totali, la spesa sanitaria pro capite standardizzata (entrambi in peggioramento). Peggiorano la quota di persone che rinuncia a prestazioni sanitarie e la quota di prestazioni in priorità B eseguite nei tempi, mentre si vede un miglioramento sulla mobilità passiva per bassa e media complessità. In “rosso” anche la quota di interventi eseguiti con tecniche mini-invasive (peggioramento) e il tasso di attuazione del Fse (miglioramento). Cresce anche il tasso di disabili e/o anziani che ricevono assistenza domiciliare integrata con servizi sanitari, ancora sotto la media italiana e migliora anche l’indice di salute mentale.

“Il fatto che la Liguria sia stata inserita dal Crea tra le regioni promosse per i livelli complessivi di tutela della salute è soprattutto il frutto del lavoro che la Regione ha portato avanti in questi anni, avviando progettualità specificamente dedicate al miglioramento delle prestazioni offerte dal nostro sistema sanitario per soddisfare i bisogni dei cittadini – rivendica l’assessore alla Sanità Angelo Gratarola -. Ricordo anche che la Liguria ha ottenuto risultati d’eccellenza negli ambiti della prevenzione, igiene e sicurezza sui luoghi di lavoro, nella degenza dei ricoveri medici, qualità e appropriatezza di percorsi clinico-assistenziali monitorati, nelle aree ospedaliera, farmaceutica, territoriale, della sanità digitale e del percorso emergenza-urgenza. Un segnale di come la Liguria stia costruendo una sanità migliore con professionalità straordinarie”.