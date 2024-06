San Martino in Passiria, un angolo di paradiso vicino a Merano

Se state programmando una vacanza in una zona alpina che vi offra panorami eccezionali, un clima piacevole e tante opportunità per praticare attività estive e visitare località di grande interesse turistico, allora la Val Passiria è la destinazione che fa per voi.

Questa splendida valle alpina, denominata in tedesco Passeiertal, è ubicata a nord-est di Merano, tra le Alpi Venoste e le Alpi Breonie di Ponente; parte della valle è compresa nel Parco Naturale Gruppo di Tessa.

Dove soggiornare in Val Passiria?

Se state valutando la possibilità di un soggiorno in Alto Adige, dovreste prendere in considerazione questo birrificio con pernottamento vicino a Merano, per la precisione a San Martino in Passiria. Si tratta del Brauhotel Martinerhof un hotel in Val Passiria con birrificio di proprietà dove si produce la birra Martinsbräu, indiscutibilmente una delle migliori birre della regione.

Va sottolineato il fatto che per produrre la Martinsbräu sono impiegati soltanto prodotti provenienti da agricoltura bio. Gli ospiti dell’hotel hanno anche l’opportunità di fare un tour guidato del birrificio in cui saranno spiegati dettagliatamente tutti i vari passaggi della produzione.

Diversi poi sono i servizi inclusi fra cui si ricordano il Südtirol GuestPass (per l’uso gratuito di tutti i mezzi pubblici altoatesini), la partecipazione gratuita a tutte le escursioni guidata dell’hotel, la guida vacanze “Vivi la Val Passiria”, la connessione wi-fi gratuita, sconto per l’ingresso alle Terme di Merano, libero ingresso a diverse manifestazioni ecc.

Qualche idea per la vostra vacanza estiva in Val Passiria

Una vacanza in Val Passiria offre molte opportunità agli appassionati di attività sportive, a coloro che amano visitare interessanti località e a chi desidera scoprire meraviglie naturali.

Dato che soggiornate a San Martino in Passiria, vale la pena di visitarlo con calma; potrete ammirare l’antica Chiesa Parrocchiale San Martino (XII sec.) e la casa dove un tempo si trovava la Scuola Pittorica Passiriana (1719-1845)

Attrazione naturale di grande interesse sono le “piramidi di terra” che si trovano nelle vicinanze; l’ideale per vederle è organizzarsi per un’escursione che porti da Tirolo a Caines.

Esperienza interessante è una visita al Museo delle Miniere Monteneve, che si trova quasi al termine della Val Passiria. È un interessante museo che comprende anche un villaggio di minatori e un rifugio; si trova a un’altezza di 2.355 m s.l.m. La visita è possibile da metà giugno fino a metà ottobre; sarà un’esperienza che offre una chiara idea di quella che era la vita dei minatori nel passato.

Nei pressi di Moso in Passiria, non molto distante dal vostro hotel, si trovano le Marmitte Glaciali, note anche come Marmitte dei Giganti. Si tratta di monumenti naturali che si sono formati nel corso della glaciazione Würm, terminata circa 10.000 anni fa.

Una gita a Merano

A circa 25 minuti di auto dal vostro hotel in San Martino in Passiria si trova l’incantevole città di Merano, la cosiddetta “perla dell’Alto Adige”. È ovviamente una destinazione da non perdere.

Sono davvero molte le cose da vedere in città; sicuramente una delle attrazioni principali è il suo bellissimo centro storico con i suoi portici e suoi eleganti edifici. Diverse sono le passeggiate che si possono fare in città fra cui quelle lungo il torrente Passirio e la Passeggiata Tappeiner che costeggia il Monte di Merano.

Attrazione immancabile sono poi i giardini botanici di Castel Trauttmansdorff, le Terme, il Teatro Civico e il Kurhaus, edificio in stile liberty, uno dei simboli di questa magnifica località termale.