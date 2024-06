Dopo Quinto, San Fruttuoso: cede il marciapiede sul ponte di Terralba

Genova. Dopo il caso di Quinto, dove il marciapiede ha ceduto facendo sprofondare una donna e la nipotina, l’asfalto ha ceduto nuovamente sul ponte di Terralba, a San Fruttuoso.

La denuncia è arrivata tramite i social network, con alcuni cittadini che hanno condiviso le foto della larga buca che si è venuta a creare – come conferma Massimo Ferrante, ex presidente del Municipio Bassa Val Bisagno – tra lunedì e martedì.

“Marciapiede ponte di Terralba a San Fruttuoso, marciapiede in corso Europa – ha scritto Ferrante su Facebook – Prima ancora di grandi opere faraoniche la nostra città necessità di cura del territorio, gestione della manutenzione ordinaria e miglior qualità degli spazi verdi”.

La buca è stata transennata in attesa di verifiche da parte di Aster. Sempre Aster sta esaminando un tratto lungo una cinquantina di metri tra l’intersezione di corso Europa con via Monte Moro di Quinto fino allo spigolo di ponente del civico 3 di via Lorenzo Ghiglini, che è poi il tratto in cui si è verificato il cedimento di lunedì mattina. Sotto corre un cunicolo alto due metri, lungo circa 2 chilometri e caratterizzato dalla presenza di un tubo Ireti di 600 mm di diametro che corre fino a Nervi e, staffate sui muri laterali, le canaline per la fibra ottica.

La pensionata finita nella buca è rimasta ferita lievemente, la piccola sul passeggino illesa. Secondo i primi rilievi il crollo potrebbe essere dovuto, ha fatto sapere il Comune, “al microclima che si crea all’interno del cunicolo dove l’aria calda, a contatto con l’acqua fredda che scorre nel tubo dell’acquedotto, si condensa, interferendo con il piano originario di cemento armato, dotato di una carpenteria metallica interna che risulta intaccata dalla corrosione”.

Nei prossimi giorni sarà eseguita un’ispezione totale in varie fasi per verificare dove sia necessario intervenire, non soltanto nel tratto di 50 metri interessato dal crollo e dal successivo transennamento, ma lungo tutti e 2 i km di lunghezza del cunicolo.