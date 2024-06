Aggrediti a colpi di mannaia e lasciati in fin di vita: è giallo sulla brutale aggressione a San Colombano Certenoli

San Colombano Certenoli. Un massacro: è ciò che si sono trovati davanti operatori del 118, carabinieri e vigili del fuoco quando domenica sera sono arrivati nella villetta della frazione di Celesia, a San Colombano Certenoli, in cui vivono Angelo Imporzani, 62 anni, Karin Dupres, di 65. Entrambi da stanotte sono ricoverati in rianimazione al Policlinico San Martino, in condizioni gravissime e prognosi riservata.

I due coniugi sono stati trovati riversi sul pavimento della mansarda con profonde ferite al viso lui, alla testa lei, provocate con tutta probabilità da un’arma compatibile con un’accetta o una mannaia. Al loro fianco il cadavere del cane, ucciso con la stessa arma. E i carabinieri, che nella notte hanno istituito posti di blocco in tutta la vallata, ormai da ore stanno indagando per individuare i responsabili di quello che potrebbe essere un tentativo di rapina finito nel sangue o una violenza legata a qualche aspetto ancora sconosciuto della vita della coppia, all’apparenza irreprensibile.

I dettagli raccolti sino a ora non consentono di escludere alcuna pista e alcun movente. A dare l’allarme è stata una vicina di casa che, intorno alle 21 di domenica, ha udito le grida di Dupres e ha chiamato il 112. Poi la donna si è affacciata alla finestra e ha visto due persone, due uomini che non è stata in grado di riconoscere o identificare, uscire dalla villetta, salire a bordo della Fiat 500 della coppia e fuggire. L’auto è stata poi ritrovata a qualche chilometro di distanza a bordo strada, abbandonata e con segni di impatto. L’ipotesi, dunque, è che i due aggressori siano andati a sbattere e abbiano deciso di proseguire la fuga a piedi.

I due feriti sono stati trovati nella mansarda dell’abitazione di via Gotelli, cui si accede solo attraverso una stretta scala a chiocciola. La casa era in disordine, scenario compatibile con un tentativo di furto, ma alla luce delle condizioni della coppia non è stato possibile accertare se effettivamente manchino oggetti di valore oltre alla macchina. I due d’altro canto non avevano una situazione economica tale da far ritenere che il furto potesse essere stato pianificato per sottrarre grosse somme di denaro: una famiglia normalissima, sottolineano gli inquirenti, nessun fatto degno di nota o che possa destare allarmi nella vita di tutti i giorni.

La figlia 25enne, che vive con la coppia, è già stata ascoltata dai militari della compagnia di Chiavari: domenica sera non era a casa ma fuori con il fidanzato, e non ha potuto fornire elementi utili a capire la genesi di un’aggressione così brutale. Il figlio risiede invece all’estero, ma nel weekend elettorale sarebbe rientrato per le consultazioni. Neppure lui era a casa durante l’aggressione, il che lascia sospettare che possa in qualche modo essere stata pianificata con attenzione per trovare in casa soltanto la coppia.

La procura ha aperto un fascicolo ipotizzando il reato di tentato omicidio, attualmente a carico di ignoti. I carabinieri hanno già individuato le telecamere di sorveglianza che potrebbero fornire indizi utili e fatto richiesta di ottenere i filmati. Sotto choc la comunità di San Colombano.