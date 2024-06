“Ci hanno rapinati”, ma avevano partecipato a una maxi rissa: segnalati due giovani

Genova. Erano stati trovati feriti in strada, e ai poliziotti intervenuti avevano raccontato di essere stati vittime di un tentativo di rapina. In realtà, si è accertato in seguito, avevano partecipato a una maxi rissa che ha coinvolto 15 persone.

Per questo motivo due ragazzi di 17 e 26 anni sono stati segnalati per il reato di rissa. A procedere gli agenti del commissariato Cornigliano, che venerdì pomeriggio hanno effettuato una serie di controlli insieme con i colleghi del Reparto Prevenzione Crimine Liguria, della Divisione Polizia Amministrativa e Sociale e del personale del nucleo Igiene degli Alimenti e Nutrizione della Asl 3.

La rissa è andata in scena lo scorso lunedì in piazza Vittorio Veneto, e a intervenire erano state proprio le volanti del commissariato Cornigliano, che avevano identificato i due giovani, entrambi feriti in quello che avevano riferito essere un tentativo di rapina a opera di due sconosciuti.

Gli accertamenti hanno però consentito di accertare che i due avevano partecipato a una vera e propria rissa. Per questo motivo sono stati entrambi, come detto, segnalati per il reato di rissa.