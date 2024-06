Sampierdarena, Pro Loco: “Piazza Vittorio Veneto pericolosa, chi di dovere batta un colpo”

Genova. Davide Rossi, presidente della Proloco di Sampierdarena e San Teodoro, ex consigliere comunale e segretario di sezione della Lega, interviene sulla situazione della sicurezza nella zona di piazza Vittorio Veneto e chiede “a chi di dovere” di “battere un colpo”.

“Sto ricevendo centinaia di sollecitazioni su ciò che nel quartiere non funziona e se da un lato il plauso al lavoro della Lega e del sindaco Marco Bucci sono doverosi perché evidenti a tutti quelli in buona fede come il sottoscritto, dall’altro lato vi sono delle azioni concrete da intraprendere – scrive – come quando grazie al lavoro fatto da me e dall’allora assessore Stefano Garassino, ascoltate le richieste dei residenti e delle attività commerciali, installammo i cancelli in Piazza Settembrini”.

“Mi riferisco alla situazione di totale insicurezza in cui versa Piazza Vittorio Veneto, con bivacchi h24 di personaggi pericolosi e locali etnici che in maniera conclamata facilitano questi assembramenti”, denuncia.

“I commercianti e i residenti sono esasperati, pure in pieno giorno vi sono tentativi di scippo, minacce e insulti ai passanti, persone che urinano in mezzo alla strada, ragazze che vengono importunate al passaggio dalle panchine lato mare, fanno sì che sia necessario, e non è la prima volta che lo chiedo e lo chiedono, un presidio h24 delle forze dell’ordine, ma non solo, occorre che Genova e nello specifico Sampierdarena entri nel programma Città sicure con la presenza dei militari a supporto delle forze dell’ordine e al servizio dei cittadini”.

“Questo presidio è necessario e indispensabile oggi più che mai, insieme ad opportuno piano di rilancio del quartiere, quindi chi di dovere batta un colpo! Come per altri si sta facendo e bene sui giardini di Fiumara ma anche lì serve in modo permanente attuando alcuni suggerimenti che avevamo proposto”, conclude.