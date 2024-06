“Ti ricordi di me?”, si avvicina a un passante e gli strappa la collana dal collo

Genova. I poliziotti delle volanti dell’U.P.G. e S.P. hanno arrestato un 29enne, a Genova senza fissa dimora, per il reato di furto con strappo in concorso dopo che ha strappato dal collo di un passante la catenina d’oro.

È successo mercoledì sera in piazza Vittorio Veneto, a Sampierdarena. A chiedere l’intervento della polizia è stato un uomo che ha riferito di essere stato avvicinato da uno sconosciuto che, con il pretesto di essere una sua vecchia conoscenza, gli ha dato una pacca amichevole sulla spalla per poi strappargli la catenina d’oro dal collo e consegnarla a un complice, che è poi scappato.

Gli agenti, immediatamente intervenuti, hanno individuato il presunto auto delle scippo seduto poco distante su una panchina. Una volta avvicinati hanno notato per terra, a pochi centimetri dall’uomo, la collanina d’oro appena rubata, riconsegnata al legittimo proprietario. Alla richiesta di svuotare il contenuto delle tasche e del borsello l’uomo ha reagito con proteste veementi finite poi in spintoni.

Riportato alla calma, è stato arrestato e accompagnato in questura per l’identificazione. In mattinata è stato giudicato con rito direttissimo.