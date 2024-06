Sampdoria, una colonia slovena a Bogliasco?

Genova. Mancano solo tre settimane all’avvio del ‘calciomercato’ estivo, il tempo stringe e carne al fuoco ve ne è parecchia e bisogna evitare che si bruci.

Va definito al più presto l’ingaggio di Accardi, capire se con lui arriveranno anche Giuseppe Colucci e Andrea Gasbarroni ed ovviamente se rimarrà a Genova anche Andrea Mancini.

Le decisioni sulla composizione dell’area tecnica (pure Pirlo ed il suo staff) vanno prese a tamburo battente, definendo per ciascuno ruoli e competenze, anche perché, tra il 12 e il 14 giugno, vanno eventualmente esercitati i riscatti dei prestiti (cui faranno seguito i controriscatti dal 15 al 17 giugno). Di certo la Samp riscatterà Giovanni Leoni dal Padova (per poi cederlo a chi fra Inter, Juventus, Torino e Tottenham offrirà di più). Ma andrà definito anche il management organizzativo di chi dovrà occuparsi delle giovanili, a partire da Giovanni Invernizzi, che ‘voci di corridoio’ inducono a pensare ancora in organico, seppur altre news parlino di possibile arrivo a Genova, dall’Atalanta, di Luca Silvani.

Va deciso a chi affidare la responsabilità delle panchine di Primavera e delle giovanili a scendere (i nomi caldi sono quelli di ex blucerchiati, come Felice Tufano, Simone Pavan, Claudio Bellucci e Nicola Pozzi.

Una strategia vincente non potrà prescindere da una simbiosi d’intenti fra mister e chi si occuperà di mercato, ma anche di quella con chi allenerà i giovani, che potranno (anzi dovranno) affacciarsi alla prima squadra ed a tal riguardo l’esperienza ed il curriculum di Tufano, lo indicano come un’ottima soluzione.

Passando alle voci di mercato di questo week end, passato da agenti e dirigenti sotto l’ombrellone (sia pur con i telefonini caldi), va riportata la notizia proveniente dalla Grecia di un AEK Atene in concorrenza con il Doria per il portiere (in scadenza con il Panathinaikos) Alberto Brignoli (già in blucerchiato nel ’15/16 alle spalle di Emiliano Viviano e Christian Puggioni). Un Brignoli alla Samp coprirebbe dignitosamente il ruolo di portiere, difficilmente riaffidabile a Filip Stanković e tanto meno a Emil Audero, che invece potrebbe essere ‘usato’ col Parma per ottenere un Gennaro Tutino, anche se è più facile che a giocarsi il posto con Manuel De Luca (piuttosto che un Antonio Raimondo, o un Gennaro Borrelli oppure un Pedro Mendes) possa arrivare uno ‘stagionato’ Andrea La Mantia, in quanto con la cessione di Audero si cercherà di procurarsi ‘cash’.

Un paio di nomi alquanto interessanti usciti questo week end, sono quelli dello sloveno ‘capodistriano’ Leo Štulac (che ha fatto bene a Venezia, Parma, Empoli e Palermo) e dello scozzese Liam Henderson, altra mezz’ala che Accardi ha avuto in quel di Empoli.

Dalla Toscana arriva anche la voce che i dirigenti empolesi per liberare Accardi pretenderebbero un indennizzo, ipotizzato in un prestito gratuito di Bartosz Bereszyński, magari compensato da altro analogo di Petar Stojanović, che qualora arrivassero anche il precitato Štulac e Adrian Šemper (se Audero invece che a Parma andasse a Como), potrebbero creare a Bogliasco un colonia slovena.