Sampdoria, si inizia dalla partenze

Genova. Come era logico attendersi, non è che l’ufficializzazione di Accardi abbia dato il là all’avvio di operazioni sul mercato… Esperienza dice che prima sarà necessario ‘guardarsi attorno’, confrontarsi col mister, riorganizzare i vari staff, vedere ‘cosa hai in casa’ e poi cominciare a cercare di sfoltire quanto considerato non idoneo al progetto, se possibile prima della partenza per la Turingia, una regione tedesca poco conosciuta, ma che offrirà piacevoli sorprese ai tifosi che vorranno raggiungerla.

A quanto pare, la prima operazione in tal senso sembra essere destinata ad essere quella di Kristoffer Askildsen (scadenza contratto nel 2026), cui è stato dato il permesso di allenarsi con il Midtjylland, team della città di Herning, che milita nella ‘Superligaen’, la massima serie del campionato danese di calcio, che inizierà fin dal prossimo 19 luglio.

Definiamolo un punto di partenza, perché sono tanti i giocatori (chi per un motivo, chi per l’altro) cui si tenterà di trovare una nuova destinazione, alcuni per mettere in cassa quel ‘cash-flow’ necessario a fare qualche nuova acquisizione ed in questa lista rientrano Emil Audero (Como, Fiorentina, Monza, Nizza, Parma le possibili candidate), Bartosz Bereszyński (trattativa con l’Empoli per uno scambio con Petar Stojanović), Simone Giordano (interesse da parte dei lariani), Valerio Verre (si parla di nuovo dei turchi dell’Hatayspor), persino gli stessi Gerard Yepes, Leonardo Benedetti, Fabio Depaoli e Manuel De Luca, se qualche squadra fosse disposta a mettere contanti sulla bilancia, come sembrano siano disposti a fare in tanti per Giovanni Leoni (Inter, Napoli, Torino, Tottenham, Monaco, Atalanta).

Poi ci sono quelli che per motivi fisici hanno visto raramente il campo, Andrea Conti e Alex Ferrari, ma pure Ronaldo Vieira (non Estanis Pedrola solo perché talento ed età cono dalla sua parte) e quelli che hanno deluso come Stefano Girelli, Matteo Ricci, Stefano Barreca (di difficile comprensione lo scambio della scorsa estate con Tommaso Augello), senza contare i ritorni dai prestiti, alcuni con buoni risultati (Lorenzo Malagrida ed in parte Matteo Stoppa e Daniele Montevago), ma altri meno positivi come Antonino La Gumina, Marco Delle Monache, Mattia Vitale ed Ertijon Gega.

Insomma, tanto lavoro per il neo arrivato Pietro Accardi, la cui mossa di partenza (Askildsen a parte) sarà decidere come utilizzare la ‘carta’ Leoni.

L’Inter ad esempio, oltre al cash potrebbe mettere sul piatto della bilancia prestiti importanti (oltre al duo Filip Stanković e Sebastiano Esposito, anche il più giovane fratello di quest’ultimo, Pio Esposito – ex Spezia – ma anche Martín Satriano, attaccante che i nerazzurri hanno già dato in prestito a Empoli e Brest e Alessandro Fontanarosa, compagno di avventura negli scorsi Mondiali Under 20 in Argentina di Daniele Ghirardi, al cui proposito mister Pirlo spinge per averlo ancora ai suoi ordini).

Evitando di parlare di Gennaro Tutino e Gianluca Lapadula, le cui voci riteniamo collegate alla ricerca di ‘click’, le altre di questi ultimi giorni riguardano l’argentino Marco Pellegrino, che la scorsa estate il Milan prelevò dal Club Atlético Platense, (anticipando l’interesse della stessa Samp), per poi darlo in prestito alla Salernitana, dove ha fatto però tanta panchina. Da registrare su di lui comunque le attuali mire di importanti team del Sud America, quali River Plate, Independiente e il Club Deportivo Leganés.

Continuano ad avere riscontri le news sull’ex Primavera Giacomo Calò (ora al Cosenza), dato come obiettivo anche della Reggiana di William Viali, che lo ha già allenato in Calabria, a testimonianza delle referenze del giocatore, mentre i ‘curricula’ di Liam Henderson e Leo Štulac sono ben conosciuti da Accardi.