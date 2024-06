Sampdoria, Piccini ai saluti: giocherà in Messico nel San Luis

Genova. Il difensore Cristiano Piccini non farà parte della Sampdoria nella prossima stagione. Il club blucerchiato ha deciso di non rinnovare il contratto al trentunenne in scadenza il 30 giugno 2024 nonostante alcune valutazioni sul possibile prolungamento.

Piccini era arrivato alla Sampdoria a gennaio, a parametro zero, dopo l’esperienza al Magdeburgo in Germania. Nella sua carriera ha vestito maglie prestigiose come quelle di Betis Siviglia, Sporting Lisbona e Valencia, ma ora il difensione fiorentino ripartirà dal campionato messicano e andrà a giocare nel San Luis, che milita nel massimo campionato locale.

Il difensore era diventato una pedina importante nello scacchiere della difesa blucerchiata dimostrando grande duttilità e giocando così 11 match compresa quello dei play off contro il Palermo.

Quindi la Sampdoria dovrà intervenire presto sul mercato, la difesa una dei reparti, ad oggi, più scoperti. Accardi dovrà sostituire Piccini ma non solo, visto anche la partenza di Nicola Murru al quale non è stato rinnovato il contratto.

Daniele Ghilardi è rientrato dal prestito al Verona, possibile un suo ritorno ma non ancora definito. Improbabile invece il ritorno di Facundo Gonzalez, ad oggi rientrato alla Juventus.