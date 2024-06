Sampdoria, pagelle di stagione e riflessioni sul futuro. Terza puntata: l’attacco

Genova. Il reparto croce e delizia, che ha sofferto più di altri delle assenze prolungate dell’elemento più talentuoso, Pedrola, degli infortuni a singhiozzo di Esposito e Borini, che ha avuto in De Luca il brutto anatroccolo trasformato in cigno, dopo settimane di rodaggio per il recupero della forma dopo un’assenza prolungata. Con i se e con i ma non si fa la storia, ma se il comparto offensivo blucerchiato fosse stato al completo anche solo per 5 o 6 giornate in più, probabilmente il campionato della Sampdoria sarebbe stato ancora diverso.

La prossima stagione

Estanis Pedrola voto 6,5

Per quello che ha fatto vedere a inizio stagione Pedrola è una promessa, non una scommessa. Il ragazzo è un esterno dotato di grandi spunti di velocità e tecnica, che deve migliorare nel complesso della prestazione nell’interezza della partita. Gli infortuni a ripetizione ne hanno condizionato la stagione. La Samp lo ha riscattato e il Barcellona sembra intenzionata a non esercitare il controriscatto (il diritto di riacquisto è valido fino al 2025 per la cifra di 7 milioni o il 50% sulla futura rivendita), per cui potrebbe restare a Genova anche l’anno prossimo per una stagione meno tribolata dal punto di vista fisico. Per lui quest’anno 15 partite e 3 gol.

Fabio Borini voto 7

Quando ha potuto scendere in campo di sicuro il suo apporto in termini di grinta, gol e assist è stato determinante. Il trentatreenne di Bentivoglio è stato fermato solo dall’infortunio agli adduttori che ne ha pregiudicato metà stagione. Scelto 16 volte negli undici iniziali su 22 partite giocate: 9 gol e 3 assist con il 23% di partecipazione alle reti blucerchiate. Il suo contratto scade il 30 giugno 2025.

Samuel Ntanda voto 6

Il diciottenne del Congo, nato a Bruxelles, ha giocato scampoli di nove partite (in tutto 69 minuti) rischiando anche di segnare un paio di reti. Ha beneficiato del periodo di penuria di attaccanti di metà stagione facendo le prime esperienze nella categoria. Il suo contratto scade il 30 giugno 2026.

Sebastiano Esposito voto 6,5

Sei reti e sei assist su 22 partite giocate (poche, a causa dei problemi alla coscia che hanno condizionato parte della sua stagione) per il talentuoso attaccante dell’Inter in prestito con obbligo di riscatto condizionato alla Serie A (che non si è concretizzata). Di sicuro c’è possibilità di trattativa per riportarlo a Genova (il diritto di riscatto era a una cifra molto alta), ma anche altri club sono alla finestra. Quando è in campo il suo talento si vede eccome: Esposito ha la possibilità di cambiare la partita in un soffio, però il ventunenne campano deve anche migliorare dal punto di vista caratteriale, il suo punto debole.

Augustìn Alvarez voto 5,5

Arrivato a gennaio come scommessa perché era stato fermo per infortunio grave (rottura del legamento crociato), ma anche per necessità, Alvarez ha giocato 14 partite segnando solo una rete. È rientrato al Sassuolo dove probabilmente resterà la prossima stagione.

Manuel De Luca voto 7

Criticato aspramente a inizio stagione per la scarsa prolificità, il venticinquenne bolzanino ha conquistato tutti una volta entrato in forma, tanto che le partite senza di lui sono state quelle in cui la Sampdoria ha fatto più fatica: 32 partite giocate, 10 reti e 5 assist. contratto in scadenza nel 2025. Lui ha detto di voler restare, la Sampdoria invece potrebbe decidere di sacrificarlo all’altare del mercato bloccato.