Sampdoria, pagelle di stagione e riflessioni sul futuro. Seconda puntata: il centrocampo

Genova. La stagione 2023-2024 avrebbe potuto anche chiamarsi la maledizione del centrocampo per la Sampdoria: al pronti via subito l’infortunio di Benedetti, quando Vieira è entrato in forma e stava trascinando il reparto, ecco il lungo stop. (per la prima puntata sulla difesa clicca qui).

Gerard Yepes voto 6,5

Ha tirato la carretta. Per 32 volte è stato scelto tra i titolari. Yepes ha disputato una stagione dignitosa mettendoci grinta e non tirandosi mai indietro. In un calcio sempre più di “marcantoni” anche nel suo ruolo, il mediano blucerchiato alto 1,70 in certi frangenti ha giganteggiato per abnegazione, tecnica e dedizione alla causa. Per lui solo una squalifica in tutta la stagione. Tre gli assist in questo campionato. Il contratto del ventunenne spagnolo scade il 30 giugno 2025. Di sicuro uno dei punti fermi da cui ripartire la prossima stagione.

Matteo Ricci voto 5,5

Il trentenne romano avrebbe dovuto essere uno dei punti fissi della squadra di Pirlo, vista la sua esperienza (ha trent’anni), invece l’inizio non è stato molto brillante, per usare un eufemismo. Poi un infortunio ne ha pregiudicato buona parte della stagione: ha disputato 19 partite, solo il 24% del totale da titolare. Contratto in scadenza il 30 giugno 2026. Da lui ci si aspettava onestamente di più, anche se proprio nel finale sembrava essersi ritrovato.

Ebrima Darboe voto 6,5

Una delle mosse di mercato positive a gennaio. Quando il centrocampo blucerchiato stava annaspando a causa delle assenze, la dirigenza ha portato il gambiano in prestito dalla Roma dopo la parentesi austriaca del Lask. Per lui 14 partite, due reti, un assist. Titolare nel 75% delle partite disputate nella seconda parte di stagione, un assist. I tifosi lo rivorrebbero e le voci di un nuovo prestito si stanno rincorrendo.

Leonardo Benedetti voto 6

Stagione tribolata per lui: una ciste al ginocchio lo ha tenuto lontano dal campo per le prime 16 giornate. Altri problemi fisici ne hanno pregiudicato il ritorno a pieno ritmo. Solo 14 partite disputate, di cui solo una sopra gli 80 minuti. Tutti gli altri sono stati scampoli o mezzi tempi. Una rete. Il 23enne spezzino ha un contratto in scadenza il 30 giugno 2026, la prossima potrebbe essere la stagione del riscatto.

Ronaldo Vieira voto 6

Un inizio non all’altezza della sua fama, derivato probabilmente da un problema di forma fisica. Il tempo di ingranare e dimostrare quanto facesse bene al centrocampo blucerchiato che un infortunio lo ha tenuto lontano dal campo. Dalla sedicesima giornata in poi. Lo si è rivisto giusto a Palermo, in panchina.

Per lui 13 partite e due assist in questa stagione. Il suo contratto scade il 30 giugno 2027.

Kristoffer Askildsen voto 5,5

Il ventitreenne norvegese sta subendo una pericolosa involuzione. In questa stagione ricordiamo forse solo una partita in cui il suo apporto è stato ampiamente positivo: il match col Modena a febbraio. In questa stagione ha disputato 18 partite, ma principalmente scampoli. Due gli assist. Un infortunio al bicipite femorale nel finale di stagione lo ha tenuto lontano dal campo, anche se Pirlo in quelle giornate, non l’aveva fatto quasi mai entrare. Il suo contratto scade a giugno 2026, ma dovrà di sicuro cambiare atteggiamento per poter dare un apporto alla squadra.

Pajtim Kasami voto 6,5

La Sampdoria lo ha tirato fuori dal cilindro degli svincolati e lui a poco a poco è tornato in forma, conquistandosi il posto da titolare a suon di prestazioni positive e gol (5 in stagione) e anche partecipazione al gol (la sua percentuale è del 12%, piuttosto alta, con un assist). Il voto avrebbe potuto essere più alto se non avesse compiuto la leggerezza dell’espulsione per tre giornate e una fase finale di campionato giocata non all’altezza delle precedenti partite. C’è da dire però che se la Sampdoria è riuscita ad arrivare ai playoff è anche merito del giocatore svizzero classe 1992. Al momento è scattato il rinnovo automatico, ma sul futuro ancora niente è stato scritto.

Stefano Girelli voto 5,5

Il ventitreenne bresciano deve decisamente crescere. Le occasioni di dare il suo apporto alla causa le ha avute soprattutto nella prima parte di stagione, senza però incidere in positivo. Nel finale si è infortunato. Il suo contratto scade il 30 giugno 2027. In un campionato più tranquillo dal punto di vista di infortuni dei compagni, potrà di sicuro dire la sua.

Valerio Verre voto 5,5

Un solo gol per il trequartista, tra i più criticati dalla tifoseria in questa stagione e uno dei flop di quest’anno. Quell’abbraccio con Pirlo sotto la pioggia in occasione della rete col Feralpisalò è stato il momento più alto del suo campionato. Il trentenne romano ha disputato 25 partite dando però il maggiore apporto sugli assist (7) con una partecipazione al gol del 15%. Da lui ci si attendeva di più e la non convocazione tra gennaio e febbraio per i dissidi con la Società che voleva cederlo incassando il rifiuto, non ha di certo aiutato, anche se proprio al suo ritorno è arrivato l’agognata rete. Era uno dei pochi a essere rimasto dalle macerie della Serie A e non è stato incisivo come ci si poteva attendere. Ha ancora un anno di contratto, ma potrebbe essere uno di quelli papabili per fare mercato.