Sampdoria, Leoni rinnova fino al 2027 ma resta la possibilità della cessione

Genova. Difensore che va, difensore che viene: dopo la partenza di Piccini, direzione Messico, è arrivata invece l’ufficialità del prolungamento di contratto del classe 2006 Giovanni Leone.

Il difensore rinnova in blucerchiato fino al 30 giugno 2027, un anno in più rispetto alla scadenza del 2026 e solamente qualche giorno fa era stato riscattato dal Padova per un milione e mezzo.

Leoni con la maglia blucerchiata ha disputato 12 gare e ha messo a segno una rete, prestazioni che hanno fatto si che i maggiori club della Serie A (e non solo) mettessero gli occhi su di lui. Sono infatti noti gli interessi di Inter, Napoli, Torino, Monaco e Tottenham; i club hanno sondato per una possibile cessione.

Ora i blucerchiati, forti del rinnovo, possono cedere il giocatore ad una cifra intorno ai cinque o sei milioni di euro ma l’obiettivo primario è quello di trattenerlo almeno per un’altra stagione.