Sampdoria in ritiro a Jena dal 14 al 30 luglio

Genova. Era nell’aria e ora è ufficiale: sarà la città di Jena, in Germania, a ospitare il ritiro estivo 2024 e la preparazione pre-campionato della Sampdoria.

Dopo il ritrovo genovese tra test e allenamenti al Mugnaini di Bogliasco, che la società non ha ancora definito, i blucerchiati di Andrea Pirlo raggiungeranno la Turingia domenica 14 luglio e resteranno nella località tedesca fino a martedì 30 luglio, giorno in cui andrà in scena l’amichevole con il Carl Zeiss, revival dell’ottavo di finale di Coppa delle Coppe 1988/89.

La Sampdoria si allenerà nel nuovissimo centro sportivo Ernst Abbe. La struttura, cinque campi in erba oltre alla Ad Hoc Arena, lo stadio cittadino, sta attualmente ospitando la nazionale inglese impegnata a Euro 2024.

Per quanto riguarda l’amichevole l’appuntamento è fissato alle 20 di martedì 30 luglio, giorno in cui il club blugiallobianco, che milita nel girone Nordost della Fußball-Regionalliga, quarta serie tedesca,inaugurerà il rinnovato stadio Ernst Abbe (15 mila posti al coperto).

In quell’impianto, il 26 ottobre 1988, i blucerchiati guidati da Boškov pareggiarono la gara di andata per 1-1: un rigore di Vialli (81′) replicò al vantaggio di Weber (38′). Nel ritorno di due settimane più tardi il Doria si impose a Genova, in un Ferraris in piena ristrutturazione, per 3-1 con reti di Vierchowod (25′), Cerezo (45′) e Vialli (53′) e gol della bandiera di Raab (59′), proseguendo così il proprio cammino nella competizione europea.

Per i tifosi che volessero partecipare, i biglietti si possono acquistare sul sito web Eventim.Tixx.

Per i tifosi blucerchiati saranno messi a disposizione i settori dello stadio P (posti a sedere) e Q (posti in piedi) rispettivamente al prezzo intero di 21 euro (“ridotto” per età compresa tra i 15 e i 18 anni, gli studenti e gli invalidi con disabilità dal 50% 19 euro; “bambino” per età compresa tra i 7 e i 14 anni 15 euro) e di 13 euro (“ridotto” per età compresa tra i 15 e i 18 anni, gli studenti e gli invalidi con disabilità dal 50% 11 euro; “bambino” per età compresa tra i 7 e i 14 anni 9 euro). Il Carl Zeiss comunica che non sarà consentito introdurre all’interno dell’impianto sportivo borse e zaini di dimensioni superiori a 21,0 cm x 29,7 cm.