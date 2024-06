Sampdoria, in arrivo Pietro Accardi

Genova. Sembra essere arrivata ai titoli di coda la telenovela dedicata dai ‘media’ al direttore sportivo della Sampdoria, visto che da più parti viene data la notizia che infine la scelta è caduta su Pietro Accardi, al punto che si attenderebbe l’ufficialità entro il prossimo week end. L’ex terzino sinistro blucerchiato dovrebbe portare con sé anche Giuseppe Colucci, che dovrebbe occuparsi dello scouting assieme a Lorenzo Giani.

Radiomercato dà come imminente un incontro con Andrea Pirlo per studiare assieme su quali strategie muoversi, partendo magari da un programma di uscite dei giocatori non ritenuti indispensabili dal tecnico.

Fermo restando le obiettive difficoltà di liberarsi di quei giocatori che hanno poco mercato, bisognerà anche capire se si potrà fare cassa (oltre che con Emil Audero e Giovanni Leoni) con elementi tipo Simone Giordano, tutto sommato una delle note positive della stagione, che ha attirato su di sé l’attenzione del Como.

Il futuro di Audero non è da escludersi che possa essere ancora in nerazzurro (Inter), ma in ogni caso lo stesso Como, il Parma e il Sassuolo (da dove potrebbe arrivare quell’ Andrea Consigli che abbiamo visto bimbetto con il Cormano) sono i lista di attesa per accaparrarselo.

Con o senza Accardi, non sarà un mercato facile, ma l’aspetto positivo è messo in risalto dal fatto che molti dei giocatori che l’anno scorso erano a Bogliasco in prestito, hanno fatto vedere di credere nel progetto e soprattutto hanno dichiarato che ambiscono a tornare… e uno di questi è senz’altro Petar Stojanović, il cui top con la Samp è stata la gara di ritorno con la Ternana, quando ha messo a segno una rete e fatto due assist da subentrato.

Di certo la Samp farà di tutto per cercare di riconfermare i prestiti di Filip Stanković, Daniele Ghilardi e Sebastiano Esposito, poi è chiaro che non basterà la volontà dei calciatori, ma servirà anche quella delle squadre di appartenenza (nel caso dell’attaccante c’è la fila di altri pretendenti, leggi Lecce, Empoli, Palermo e Sassuolo).

Un altro giocatore ha espresso il desiderio di indossare la maglia blucerchiata, ma qui siamo nell’ovvio, trattandosi di un tifoso del Doria fin da quando era un bimbo… stiamo parlando dell’arenzanese Davide Balestrero, reduce – a livello personale – di una positiva esperienza con il Feralpi Salò, come del resto il compagno di squadra Mattia Felici, non a caso entrato nel mirino del Frosinone.

Più difficile da prendere, dopo la doppietta con la Nazionale Under 21, contro il Giappone, sarà Antonio Raimondo.