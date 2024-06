Sampdoria, imperativo partire dal settore giovanile

Genova. Messo alle spalle un faticoso decennio, da dove bisogna cominciare a lavorare per porre basi solide da cui ripartire? La risposta non è difficile: il settore giovanile, il cui compito non è quello di vincere titoli, ma ‘costruire’ calciatori da prima squadra.

E non devono essre giocatori da una o due presenze per le statistiche. bensì atleti che consolidino il loro futuro nel mondo dei ‘grandi’, producendo plusvalenze, dopo aver dato supporto in campo alla società che li ha lanciati.

La ‘cantera’ blucerchiata non ha una tradizione ricca come quella di società modello, quali Atalanta ed Empoli, ma qualche buon giocatore è sempre stato sfornato, a partire dal 2007/08 (anno dello scudetto della Primavera), i cui massimi rappresentanti sono stati Andrea Poli, Vincenzo Fiorillo e Guido Marilungo, per proseguire negli anni a seguire con Roberto Soriano, Nenad Krsticic, Pedro Obiang, Luca Rizzo, Vasco Regini (‘08/09), Stefan Šćepović (‘09/10), Mauro Icardi, Simone Zaza, Bruno Martella, Vedran Celjak (‘10/11), Wladimiro Falcone, David Ivan, Samuele Massolo, Gabriele Rolando (‘12/13), Giacomo Calò, Rey Manaj (‘13/14), Karlo Lulić, Luka Djordjević, Giacomo Vrioni (‘14/15), Andrés Ponce, Titas Krapikas, Mikal Tomič (‘15/16), Maxime Leverbe, Bambo Diaby (‘16/17), Simone Giordano, Nik Prelec, Emanuele Ercolano (‘17/18), Adam Obert, Douda Peeters, Simone Trimboli, Mohamed Bahlouli (‘18/19), Leonardo Benedetti, KristofferAskildsen, Matteo Stoppa, Lorenzo Di Stefano, Petar Zovko, Kaique Rocha, Marco Pompetti, Antonis Siatounis, Michael Brentan (‘19/20), Gerard Yepes Laut, Flavio Paoletti, Lorenzo Malagrida, Daniele Montevago, Francesco Migliardi, Alfonso Sepe, Marco Somma (‘20/21), Giovanni Bonfanti, Lorenzo Villa, Kevin Leone (‘21/22), Mihailo Ivanović, Telasco Segovia (‘22/23), mentre fra quelli dell’ultima ‘nidiata’ della Primavera, bisognerà vedere chi riuscirà ad emergere fra Samuel Ntanda, Elia Tantalocchi, Simone Leonardi, Francesco Conti, Arttu Lötjönen, Nicolò Uberti, Simone Pozzato, ArdijanChilafi…

Un lungo elenco di giocatori (in gran parte allenati da Felice Tufano) che comprende tanti nomi esteri (anche di calciatori che alle prime squadre ci sono poi arrivati al di là delle Alpi), arrivati al professionismo, ma va riconosciuto che, tutto sommato, non sono molti quelli che sono veramente emersi, vale a dire Icardi, Soriano, Zaza, Poli, Obiang, Krsticic, Falcone… Ma non è un caso, in quanto – per anni – si è preferito scommettere su giocatori, sì giovani, ma già formati… pagati cari, ma pronti per un’ auspicabile rivendita a prezzi maggiorati, come ad esempio Reto Ziegler, Hugo Campagnaro, Shkodran Musafi, Joaquin Correa, Luis Muriel, Milan Skriniar, Fernando, Bruno Fernandes, Patrik Schick, Karol Linetty, Dennis Praet, Luca Torreira, Joachim Andersen, Duván Zapata, Omar Colley, Morten Thorsby, Mikkel Damsgaard…

Tutte operazioni ad alto valore aggiunto al momento della cessione, ma vanno tenuti presenti i rischi posti sull’altro piatto della bilancia, perché non sempre tutto procede come da previsioni e tanto per citare alcuni casi con risvolti non certo positivi, basta ricordare Bruno Fornaroli, Zsolt Lazko, Juan Antonio, Savvas Gkentsoglou, Lorenco Šimić, ma soprattutto Matias Rodriguez, Dodô, Jeison Murillo.

Ecco perché sarà basilare dedicare energie ed investimenti alle ‘giovanili’, sia a livello ‘scouting’, sia nella scelta dei mister cui affidare la gestione delle varie formazioni, a partire dalla Primavera, perché non c’è niente di meglio di procurarseli in casa i giocatori per la prima squadra.