Sampdoria, il mercato dipende dal futuro di Leoni

Genova. Dal 1° luglio si inizia a fare sul serio (nel senso che si potrà iniziare a depositare i contratti nel frattempo predisposti), ma è bene che i tifosi della Sampdoria non si aspettino subito i fuochi d’artificio, anche se le pagine odierne dei media sbandierano svariate possibilità, fra cui quella di arrivare a Gennaro Tutino (appena riscattato dal Cosenza mettendo mano al portafoglio), con una cessione al Cagliari di Fabio Borini.

Beh, se ci è consentito esprimere un personale parere, si tratta di ‘fantamercato’, pronti comunque a cospargercila testa di cenere, qualora dovesse concretizzarsi una tale operazione.

Più verosimile – dopo tanti altri accostamenti, fra cui ultimamente al Nizza – la voce di un Emil Audero nei pensieri della Fiorentina, che come parziale contropartita manderebbe a Genova Christian Delle Mura (difensore centrale classe 2002, forte di testa, di piede mancino ed abile nell’impostazione della manovra; reduce da 6 mesi di prestito alla Ternana, dopo una buona stagione nella Spal, ricorda un po’ quell’Alessio Romagnoli passato 9 anni fa da Bogliasco e magari potrebbe venire a far coppia con l’altro Romagnoli, Simone). Tanto meglio, tuttavia, se a portare esperienza alla difesa arrivasse quel Gian Marco Ferrari (altro gradito ex, a lungo inseguito la scorsa estate e che si sta liberando a zero dal Sassuolo).

Un apporto di perizia difensiva potrebbe fornirlaanche Federico Ceccherini (ex Livorno, Crotone, Fiorentina, Verona, con ultimo campionato al Fatih Karagümrük) ma è il caso di andare a pescare ancora in Turchia?

In ogni caso il mercato della Samp ruoterà attorno a quanto verrà deciso per la destinazione (immediata o futura) di Giovanni Leoni.

Se sarà Inter (come la visita nella sede nerazzurra di Accardi lascia pensare), come contropartite (in aggiunta al cash) vengono ipotizzati i prestiti (da scegliere fra) Pio Esposito (sponsorizzato dal fratello Sebastiano, destinato ad un upgrade in Serie A), Alessandro Fontanarosa (altro centrale difensivo mancino, fresco di prestito al Cosenza), Mattia Zanotti (terzino destro di grande spinta, anche lui vice campione mondo Under 20, adesso titolare in Under 21, reduce da prestito in Svizzera al San Gallo, in Swiss Super League), Andrea Moretti (centrale difensivo valorizzato da un anno da ‘sempre presente’ nella Pro Patria), ma l’opzione più gradita a Pirlo potrebbe essere il rinnovo del prestito di Filip Stanković, magari accompagnato a Bogliasco dal fratello Aleksandar Stanković (capitano e regista basso della Primavera meneghina) e da Ebenezer Ajodun Akinsanmiro (portato spesso in panchina prima squadra da Inzaghi, occupa nella Primavera il ruolo di mezzala sinistra molto mobile a fianco appunto di Stanković)… Insomma ci si potrebbe trovare fra le mani un paio di preziosi gioiellini.

Se invece quello di Leoni dovesse diventare un futuro partenopeo, da Napoli potrebbe arrivare il già chiacchierato Antonio Vergara, ma anche la new entry Matija Popović, trequartista serbo (1,93 cm), cui però Palladino non ha dato spazio in Serie A nel Monza (prestito a gennaio dopo che il Napoli lo aveva pescato nel Partizan), relegandolo in Primavera.

Leoni peraltro rientra nei desideri pure del Milan (la cui proposta prevede il prestito di Lorenzo Colombo, attaccante 22enne, che negli ultimi due anni ha indossato le maglie di Lecce e Monza), ma anche di altre big come Juventus, Torino, Tottenham e Bayern Monaco, quindi starà all’abilità di Accardi cogliere la miglior offerta.