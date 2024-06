Sampdoria, che mercato sarà quello di Accardi?

Genova. La domanda dei tifosi blucerchiati è: “Che mercato sarà quello di Accardi?”. Paletti, vincoli e disponibilità finanziarie non sono diverse da quelle dell’estate scorsa (quando anzi si era potuto fruire del ‘paracadute’) ed in ogni caso Andrea Mancini & Co avevano indubbiamente operato con profitto, ancorché senza riuscire a liberarsi di almeno quattro o cinque ingaggi pesanti, compito tuttora primario ed imperativo anche di Pietro Accardi.

Un riepilogo dei movimenti di mercato del ‘23/24 può essere utile per la memoria, ma soprattutto per avere un’idea di come ci si muoverà anche quest’anno.

Innanzi tutto si è attinto ai ‘parametro zero’, vale a dire Fabio Borini e Matteo Ricci (ex Fatih Karagümrük, anche se quest’ultimo liberatosi dal Frosinone), Pajtim Kasami (ex Olympiakos), Stefano Girelli (ex Lecco), Antonio Barreca (ex Cagliari, scambio con Augello che ha consentito una plusvalenza con l’ex Spezia, ma un appesantimento d’ingaggio), ma soprattutto si è ricorso al mercato del prestito con Filip Stanković e Sebastiano Esposito (da Inter), Daniele Ghilardi (Verona), Estanis Pedrola (Barcellona), Petar Stojanović (Empoli), Facundo González (Juventus) e Simone Panada (Atalanta), con i primi tre che si sono dimostrati veri e propri assi portanti del campionato (a parte i frequenti infortuni di Esposito, come del resto Pedrola).

Nella sezione di mercato invernale, Andrea Mancini ha ‘reclutato’ un altro paio di prestiti, uno ottimo (Ebrima Darboe dalla Roma) ed uno meno redditizio (Agustín Álvarez Martínez (Sassuolo); ha individuato un buon difensore svincolatosi dal Magdeburgo (Cristian Piccini) e fatto il ‘colpaccio’ Giovanni Leoni (prestito con riscatto dal Padova), oltre all’ingaggio di un giovane del difensore del Werder Brema, Leon Zeqiraj (‘05), del quale sentiremo parlare in futuro, come pure non mancherà di sorprendere l’altro difensore centrale (‘07) Lorenzo Malanca.

Ricorso ai prestiti anche per la Primavera, vedi Noha Lemina (da Paris Saint-Germain), Gabriele Alesi (Milan), Matteo Langella (Entella), Hugo Buyla (Atalanta), Alessandro Ventre (Juventus), ma anche grande scandagliamento nelle ‘cantere’ altrui, che hanno portato nelle giovanili blucerchiate tantissimi ragazzi, a partire da Nicolò Uberti (‘04 già in organico, ma riscattato da Inter), Lorenzo Chiesa (‘04, svincolato da Fiorentina), Thiago Sá Gomes (‘05 dal Rio Branco), Nadir Djalti (‘05, Olympique Marsiglia), Charalampos Georgiadis (‘05, (Paok Salonicco), Andrea Dacourt (‘05, Nizza), Alessandro Ovalle Santos (‘05, Gallarate), Edvin Devic (‘06, Sundsvall), Davide Balduzzi (‘07, Inter) , Samuele Burattini (‘07, Spezia), Vlad Oarga (‘07, Viitorul Cluj), Lorenzo Paratici (‘08, Scuola Calcio Sisport), Emanuele Schembre (‘08, Torino).