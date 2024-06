Sampdoria, c’è l’ufficialità: Accardi è il nuovo responsabile dell’area tecnica

Genova. Mancava solo l’ufficialità che è arrivata in questi minuti: Pietro Accardi è il nuovo responsabile dell’Area Tecnica dalla Sampdoria.

Come reso noto dalla stessa società, tramite un comunicato ufficiale, Accardi si è legato ai colori blucerchiati fino al 30 giugno 2027. Contratto quindi per tre anni, con opzione per il quarto, all’ex calciatore della Sampdoria dal 2006 al 2012 che avrà l’onore e l’onere di cercare di riportare la squadra nella massima serie.

Il dirigente siciliano è già al lavoro da alcuni giorni e ha anche incontrato il tecnico Andrea Pirlo a Bogliasco. Sul tavolo l’avvio della nuova stagione e gli obiettivi di mercato. Tra i prestiti rientrati e quindi, eventualmente, da rimpiazzare e quelli tornati alle rispettive squadre c’è una questione che tiene banco più di tutte: il difensore Leoni cercato da Torino, Napoli e Inter.

Accardi avrà da lavorare nonostante anche la sessione estiva del mercato sarà ancora condizionata dai paletti legati al via libera da parte del tribunale al piano di ristrutturazione del debito della società blucerchiata.

Il nuovo responsabile dell’area tecnica sarà seguito a Genova anche da Giuseppe Colucci come collaboratore tecnico.