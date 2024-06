Sampdoria, casting direttore sportivo da affiancare a Mancini jr.

Genova. Giugno è arrivato e dal bussolotto in cui i ‘media’ hanno infilato i nomi di ben quattordici possibili ‘spalle’ per Andrea Mancini (Guido Angelozzi, Davide Vagnati, Federico Cherubini – nel frattempo dati per sfumati – Gianluca Petrachi, Claudio Chiellini, Davide Vaira, Filippo Gilardi, Giovanni Rossi, Mauro Meluso, Morgan De Sanctis, Francesco Marroccu, Pantaleo Longo, Javier Ribalta e Pietro Accardi) ancora non è stata estratta la pallina ‘giusta’, sempre che i vertici blucerchiati non decidano di proseguire col solo Mancini jr. al timone, cosa di cui non ci sarebbe da meravigliarsi.

La finestra del mercato estivo verrà aperta comunque il 1° luglio (chiusura il 30 agosto), ma è ovvio che la programmazione è la base di tutti i lavori, specialmente quelli complicati, come sarà indubbiamente – in casa Samp – il prossimo che, al di là dei vincoli, impone l’obbligo di sostituire quattro o cinque giocatori, che hanno rappresentato le note più positive dello scorso campionato. Stiamo parlando di Filip Stanković, Sebastiano Esposito, Daniele Ghilardi, Ebrima Darboe e Facundo González, in definitiva messi in mostra per conto di Inter, Verona, Roma e Juventus che difficilmente accetteranno di rinnovarne i prestiti, preferendo sfruttarnel’aumento di valorizzazione, per procurarsi cash.

Operazione indubbiamente più proficua è stata quella impostata col Padova per Giovanni Leoni, in quando il contenuto costo di riscatto (e l’esplosione del ragazzo) consentiranno alla Sampdoria per mantenerne il cartellino e/o decidere se farne una plusvalenza.

Transazioni di questo tipo (contando anche sulle capacità e coraggio di Pirlo), andranno impostate questa estate, ricordando la pillola regolamentare della FIFA, che nella sessione estiva ‘24/25 permetterà di prelevare (o cedere) un massimo di sei giocatori in prestito (l’anno scorso erano sette) con gli eventuali riscatti del caso. C’è di buono che detta norma vale solo per gli ‘over 21’, essendo esclusi da tali restrizioni gli ‘under 21’ e i calciatori cresciuti nel club di proprietà.

Ci vorrà tanta fantasia (e molte conoscenze) e poi Pirlo dovrà tirarsi su le maniche (ha dimostrato di saperlo fare), per assemblare un gruppo che dovrà affrontare avversari ancor più agguerriti di quelli di quest’anno, vale a dire una fra Venezia e Cremonese, ma anche Sassuolo, Salernitana, Frosinone, Palermo, Bari, Catanzaro, per non parlare di Brescia, Pisa e Spezia…

Bisognerà sbloccare il mercato, facendo cassa con Emil Audero (oltre al Como, piace a Monza e Parma) e qualche altro giocatore ‘di nome’ come Fabio Depaoli e Valerio Verre e soprattutto contare su un buon Europeo da parte di Bartosz Bereszyński con la Nazionale polacca e cercare poi di alleggerire il conto economico dagli ingaggi di Andrea Conti, Alex Ferrari, Stefano Barreca, Matteo Ricci (un doppione di Gerard Yepes Laut), Kristoffer Askildsen, Stefano Girelli e Antonino La Gumina e poi via alla ricerca di giovani alla Pedrola (sul mercato estero) o alla Daniele Ghilardi (non dimentichiamoci che prima di venire al Doria, giocava in Serie C).

Nelle rose delle formazioni retrocesse in Terza Serie (Ascoli, FeralpiSalò, Lecco, Ternana), ad esempio, ci sono giocatori interessanti, quali Devis Estiven Vásquez (portiere colombiano in prestito dal Milan), Pedro Mendes (attaccante portoghese), Fabrizio Caligara (centrocampista ex giovanile Juventus), Mattia Felici (ala sinistra del team di Salò), Andrija Novakovich (centravanti boa del Lecco, in prestito dal Venezia), Antonio Raimondo (punta del Bologna che ha giocato in quel di Terni), come Franco Carboni (terzino sinistro argentino in prestito in Umbria dall’Inter, fratello maggiore di Valentin Carboni che ha giocato quest’anno a Monza, anche lui in prestito dai nerazzurri.

Volendo scommettete all’estero, in Polonia, nello Śląsk Wrocław, ci sarebbe un bomber spagnolo, Erik Expósito Wrocław, mentre per la porta, sempre che Audero non possa portare a Bogliasco in contropartita dal Como, Adrian Šemper, non sarebbe male riuscire a prendere un Andrea Consigli, che un biennale a cifre ragionevoli potrebbe convincere a venire a chiudere la carriera in Riviera, a fare da chioccia a Elia Tantalocchi, con a completare la terna di portieri uno di due ex, da scegliere fra Vincenzo Fiorillo o Samuele Massolo (utili per le clausole FIFA “vivaio”).