Genova. Meno tre all’open day del calciomercato e di certo Pietro Accardi ha le idee chiare su cosa deve fare.

Negli incontri con Manfredi prima e Pirlo dopo, le linee di demarcazione, entro le quali muoversi, sono state tracciate e da buon manager, quale ha dimostrato di essere ad Empoli, saprà trarne i migliori risultati in base al progetto di base.

Sono i tifosi piuttosto a fremere dal desiderio di conoscere che ne salterà fuori, costretti come sono a correre dietro alle voci sparse in rete dai media che vivono di ‘news’ di calciomercato.

Vediamo dunque di fare il punto su quelle circolate in questi ultimi due giorni, sottolineando che a tutt’oggi tutto tace in merito ad una eventuale conferma di Andrea Mancini e Giovanni Invernizzi, mentre viene dato per probabile l’uscita dall’organico di Legrottaglie.

Silenzio assoluto anche in merito alla scelta dei tecnici delle giovanili, da rivoluzionare totalmente (le ultime voci davano come possibili i ritorni di Felice Tufano, Ciccio Pedone e Nicola Pozzi), come pure per quanto concerne lo staff medico, lo scorso anno sulla ‘bocca di tutti’ per i tanti infortuni.

Si rincorrono solo voci sui giocatori, in parte col rischio che le fonti siano interessate a fare pubblicità… ma non rientra di certo in questo novero quella di un eventuale ritorno di Roberto Soriano che ha dimostrato, nello scorso inverno, serietà nel non rincorrere un contratto quando non si sentiva ancora in condizioni di poterlo onorare.

Naturalmente molte voci sono abbinate a giocatori transitati da Empoli, come Alberto Cerri (appena tornato al Como neo promosso in Serie A e da dove si presume partirà di nuovo in prestito) e come – sempre parlando di punte – l’italo albanese Stiven Shpendi (classe 2003, passato da Cesena e Empoli) e Mattia Destro (svincolato, dopo l’ultima esperienza proprio in Toscana)… Sono attaccanti che potrebbero arrivare se si dovesse decidere di fare un po’ di cash con Manuel De Luca, ambito da Modena e Bari.

Radici in Toscana hanno le voci sia sui centrocampisti (Szymon Piotr Żurkowski), che sui difensori (Federico Barba, anche se più in là nel tempo), sui quali ultimi si registra anche il nome ‘garanzia’ di Simone Romagnoli, che rispetto al giovane Alessandro Fontanarosa (anche lui in lizza), vanta un curriculum ricco di promozioni.

Quanto ai player di metà campo, sono peraltro uscite anche un paio di novità interessanti, vale a dire i giovani Antonio Vergara (ex talento della Primavera del Napoli, che tuttavia un anno fa è stato dato i prestito alla Reggiana fino al 6/25, quindi per portarlo a Bogliasco ci vorrebbe anche l’okay emiliano) e Luis Hasa (trequartista della Juventus Next Generation, che ha partecipato con l’Italia al Campionato Europeo Under 19 UEFA del 2023, venendo nominato ‘Giocatore del Torneo’).

Giovane è anche Adam Gnezda Čerin (centrocampista classe ’99 del Panathinaikos (ex Rijeka) e della Nazionale Slovena (34 presenze), il cui agente – nel parlare del desiderio di Petar Stojanović di tornare alla Samp – ha aggiunto che gli piacerebbe portare a Genova anche quest’altro suo assistito.

Chiudiamo con un paio di news relative a due ex mister del Doria: Walter Alfredo Novellino viene dato come tra i possibili allenatori del Lecco (insieme a Francesco Baldini), mentre per Walter Mazzarri sembra sia saltato il suo trasferimento al Persopolis, team iraniano di Teheran.